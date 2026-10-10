Это второй самый поздний ураган за всю историю наблюдений. Об этом сообщает The Guardian.

Что известно о последствиях стихийного бедствия?

Ураган "Исайя" второй категории достиг побережья Мексиканского залива в пятницу, 9 октября. Больше всего пострадали штаты Флорида и Алабама, где ветер срывал крыши с домов и вырывал деревья с корнями.

По состоянию на утро субботы, 10 октября, более 726 тысяч потребителей в двух штатах остались без света. В городе Пенсакола ветер был настолько сильным, что напоминал свист поезда, а улицы быстро ушли под воду.

Шторм уже здесь. Пристегните ремни прямо сейчас и не выходите на улицы,

– призвал губернатор Флориды.

Из-за опасных погодных условий некоторые округа временно приостановили работу экстренных служб. Кроме того, власти отменили большинство авиарейсов на северо-западе Флориды, в частности в аэропорту Дестин-Форт-Уолтон-Бич.

Масштабы непогоды заставили президента страны Дональда Трампа изменить свой график. Он отменил запланированный на субботу визит на матч по американскому футболу в Таскалусе, объяснив это нежеланием мешать работе спасателей. Президент заявил, что США внимательно следят за ураганом, и добавил, что ситуация находится под контролем.

Ветер дует очень быстро, и я никогда раньше не видел такого быстрого ветра, поэтому он интенсивный, это страшно. Я не советую людям приезжать сюда ради развлечения и делать это,

– рассказал 40-летний государственный служащий Джонатан Рамос.

Синоптики предупреждают, что сильные ливни и угроза наводнений сохранятся на юго-востоке США в течение всего выходного дня. Стоит отметить, что "Исайя" стал первым ураганом, обрушившимся на восточную часть страны после разрушительного "Милтона" в 2024 году.