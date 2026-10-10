Це другий найбільш пізній ураган за всю історію спостережень. Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про наслідки стихійного лиха?

Ураган "Ісайя" другої категорії досяг узбережжя Мексиканської затоки у п'ятницю, 9 жовтня. Найбільше постраждали штати Флорида та Алабама, де вітер зривав дахи з будинків та виривав дерева з корінням.

Станом на ранок суботи, 10 жовтня, понад 726 тисяч споживачів у двох штатах опинилися без світла. У місті Пенсакола вітер був настільки сильним, що нагадував свист потяга, а вулиці швидко пішли під воду.

Шторм уже тут. Пристебніть ремені прямо зараз і не виходьте на вулиці,

– закликав губернатор Флориди.

Через небезпечні умови деякі округи тимчасово призупинили роботу екстрених служб. Крім того, влада скасувала більшість авіарейсів на північному заході Флориди, зокрема в аеропорту Дестін-Форт-Волтон-Біч.

Масштаби негоди змусили президента країни Дональда Трампа змінити свій графік. Він скасував запланований на суботу візит на матч з американського футболу в Таскалусі, пояснивши це небажанням заважати роботі рятувальників. Президент заявив, що США уважно стежать за ураганом і додав, що він перебуває під контролем.

Вітер летить дуже швидко, і я ніколи раніше не бачив такого швидкого вітру, тому він інтенсивний, це страшно. Я не раджу людям приїжджати сюди заради розваги і робити це,

– розповів 40-річний державний службовець Джонатан Рамос.

Синоптики попереджають, що сильні зливи та загроза повеней зберігатимуться на південному сході США протягом усього вихідного дня. Варто зазначити, що "Ісайя" став першим ураганом, який вдарив по східній частині країни після руйнівного "Мілтона" у 2024 році.