Кадры показал астронавт NASA Мэтью Доминик. Из-за урагана мировые политики откладывают свои переезды.
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Как выглядит из космоса ураган Милтон
Доминик опубликовал покадровое видео на X, на котором ураган "Милтон" видно через окно капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристыкованной к Международной космической станции (МКС).
Ураган "Милтон" приближается к побережью США.
Байден внезапно отменил поездку в Германию, где состоится заседание "Рамштайн"
Из-за урагана президент США Джо Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").
Кроме того, там отметили, что Джо Байден будет наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагировать на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке страны.