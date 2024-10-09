Кадри показав астронавт NASA Метью Домінік. Через ураган світові політики відкладають свої переїзди.

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Який вигляд з космосу має ураган Мілтон

Домінік опублікував покадрове відео на X, на якому ураган "Мілтон" видно через вікно капсули SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристикованої до Міжнародної космічної станції (МКС).

Ураган "Мілтон" наближається до узбережжя США.

Байден раптово скасував поїздку до Німеччини, де відбудеться засідання "Рамштайну"

Через ураган президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини, де мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн").

Окрім того, там зазначили, що Джо Байден спостерігатиме за підготовкою до урагану Мілтон та реагуватиме на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни.