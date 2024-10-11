Украинцы, которые пережили Милтон во Флориде, поделились своими воспоминаниями об урагане. О них пишет "Голос Америки".

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"Казалось, начался армагеддон"

Жительница Флориды Татьяна Чуприна поделилась, что она недооценила опасность урагана. Ее дом – в городе Тампа, который оказался в эпицентре прогнозируемого урагана. Однако украинка решила не эвакуироваться, о чем очень пожалела в ночь, когда Милтон накрыл штат.

Это было очень страшно, как армагеддон. Разрушения просто очень и очень большие,

– поделилась Татьяна Чуприна.

По словам украинки, ее дом уцелел, однако ураган разрушил забор, с улицы во дворе оказалась выкорчеванная пальма, которую не под силу сдвинуть с места самостоятельно. В ночь урагана в доме тряслись окна и казалось, что сорвет крышу, также не было света и мобильной связи. К счастью, дом уцелел, но, по словам Татьяны, это был страшный опыт.

"В следующий раз мы пойдем в укрытие, если будем видеть, что что-то такое идет в нашу сторону", – добавила женщина.

Позже Татьяна Чуприна узнала, что в ее городе торнадо вызвали еще более страшные последствия, ведь кто-то остался без автомобилей, домов и, к сожалению, есть жертвы. В то же время украинка поблагодарила всех кто поддерживал ее. Она была поражена, что граждане Украины, ее друзья, несмотря на опасность российских обстрелов, поддерживали ее во Флориде.

Другая украинка, которая живет в городе Джексонвиль, Наталья Сольева поделилась, что ее район меньше пострадал в результате урагана и наоборот – стало прибежищем для жителей, которые бежали из Тампы. Наталья рассказала, что ураган Гелен, который накрыл Флориду несколькими неделями ранее, помог лучше подготовиться к стихийному бедствию.

У нас были сильные порывы ветра, дождь, сейчас я вижу, что вода поднялась, есть паводки, но у нас спокойнее все прошло, и Джексонвиль стал городом эвакуации для тех, кто проживает на западе и юге Флориды,

– рассказала украинка.

Наталья Сольева поделилась, что на самом деле жители Флориды защищают себя от ураганов и уже привыкли к такому. Власти помогают устанавливать различные барьеры, а также действует четкая система оповещения об уровне опасности для каждого района.