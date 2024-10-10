Подразделение украинских военных, которые пошли воевать, но получили тяжелые ранения и теперь они являются частью большого турне США, в котором они пытаются поблагодарить за помощь Украине, оказался в городе Тампа. Именно он является эпицентром урагана Милтон.

Смотрите также "Немного промахнулся": в сети шутят, что разрушительный ураган Милтон идет не на тот Петербург

Сразу эвакуироваться не удалось

Коллектив получил извещение о том, что находится в зоне, которая подлежит принудительной эвакуации, однако это оказалось не так просто. На дорогах были пробки, полки магазинов были опустошенными. Поэтому они остались в городе еще на одну ночь в единственном отеле, который работал.

Они таки выехали на следующий день в 4 утра и смогли добраться до безопасного места. Они убеждают: на выступления это не повлияет, ведь они почти сразу начали переговоры, чтобы провести частный концерт для сообщества города, в который приехали.

Ураган охватит не всю Флориду

Благодаря современным технологиям ураган можно отследить в реальном времени и увидеть, какие города он не затронет. Среди таких – Джексонвилл в северной Флориде. Наталья Солева рассказала, что там ожидают сильные порывы ветра и дождь.

Нас очень сильно не заденет, поэтому мы являемся тем городом, куда эвакуируются люди из других частей штата,

– объяснила она.

Жительница Сарасоты, города, который тоже окажется на пути урагана, рассказала, что хуже всего – не сам ураган, а вода, которой затопит улицы. По ее словам, с водой может принести различных животных: от аллигаторов до змей.

Эвакуируются не все

Некоторые украинцы приняли решение оставаться в Тампе и не выезжать, чтобы сохранить дом. Подруги Татьяна и Наталья решили остаться. Татьяна отметила, что это не первый ее ураган. В то же время ее семья ни разу не эвакуировалась.

Наталья также ранее имела подобный опыт. Она пережила ураган 5 категории с двухнедельным ребенком на руках. В то же время женщины отметили, что остаются потому, что имеют крепкие дома.

В Украине условия тяжелее

Украинцы, которые оказались на пути урагана отмечают, что у них на подготовку есть целых три дня, а в Украине есть три минуты, чтобы добежать до убежища.