Підрозділ українських військових, які пішли воювати, але зазнали важких поранень і тепер вони є частиною великого турне США, в якому вони намагаються подякувати за допомогу Україні, опинився у місті Тампа. Саме воно є епіцентром урагану Мілтон.

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Одразу евакуюватись не вдалося

Колектив отримав сповіщення про те, що перебуває в зоні, яка підлягає примусові евакуації, однак це виявилось не так просто. На дорогах були затори, полиці магазинів були спустошеними. Тож вони залишились в місті ще на одну ніч в єдиному готелі, який працював.

Вони таки виїхали на наступний день о 4 ранку та змогли дістатись безпечнішого місця. Вони переконують: на виступи це не вплине, адже вони майже одразу почали переговори, щоб провести приватний концерт для спільноти міста, у яке приїхали.

Ураган охопить не всю Флориду

Завдяки сучасним технологіям ураган можна прослідкувати у реальному часі та побачити, які міста він не зачепить. Серед таких – Джексонвілл у північній Флориді. Наталія Сольєва розповіла, що там очікують сильні пориви вітру та дощ.

Нас дуже сильно не зачепить, тому ми є тим містом, куди евакуюються люди з інших частин штату,

– пояснила вона.

Мешканка Сарасоти, міста, яке теж опиниться на шляху урагану, розповіла, що найгірше – не сам ураган, а вода, якою затопить вулиці. За її словами, із водою може принести різних тварин: від алігаторів до змій.

Евакуюються не всі

Деякі українці ухвалили рішення залишатись у Тампі та не виїжджати, щоб зберегти будинок. Подруги Тетяна та Наталя вирішили залишитись. Тетяна зазначила, що це не перший її ураган. Водночас її родина ні разу не евакуювалась.

Наталя також раніше мала подібний досвід. Вона пережила ураган 5 категорії з двотижневою дитиною на руках. Водночас жінки наголосили, що залишаються тому, що мають міцні будинки.

В Україні умови важчі

Українці, які опинились на шляху урагану наголошують, що у них на підготовку є цілих три дні, а в Україні є три хвилини, щоб добігти до сховища.