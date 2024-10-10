Губернатор Флориды Рон ДеСантис сообщил, что по всему штату было по меньшей мере 116 предупреждений о торнадо, 19 торнадо подтверждено.

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Зафиксированы сильные порывы ветра – более 160 километров в час – в районе Тампы и западно-центральной части Флориды.

В частности, на нескольких фото и видео зафиксировано падение строительных кранов в результате ураганного ветра.

Ураган Милтон – какие последствия

CNN пишет, что в штате уже выпало тысячелетнее количество осадков. К моменту выхода на берег Милтон ослаб до шторма третьей категории, а по мере продвижения по суше – до первой.

По данным PowerOutage по состоянию на утро из-за урагана без электричества осталось около 2,8 миллионов домов и предприятий по всей Флориде. Самые большие отключения электроэнергии наблюдаются в округе Сарасота.

В результате урагана уже есть жертвы и пострадавшие. В частности в Сент-Люсе погибло несколько человек – ураган снес мобильный дом для пожилых людей, количество погибших пока неизвестно.