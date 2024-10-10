Губернатор Флориди Рон ДеСантіс повідомив, що по всьому штату було щонайменше 116 попереджень про торнадо, 19 торнадо підтверджено.

Дивіться також Ураган Мілтон досяг Флориди: що відомо про наслідки станом на зараз

Зафіксовано сильні пориви вітру – понад 160 кілометрів на годину – в районі Тампи та західно-центральної частини Флориди.

Зокрема, на кількох фото та відео зафіксовано падіння будівельних кранів внаслідок ураганного вітру.

Ураган Мілтон – які наслідки

CNN пише, що у штаті вже випала тисячолітня кількість опадів. До моменту виходу на берег Мілтон ослаб до шторму третьої категорії, а в міру просування суходолом – до першої.

За даними PowerOutage станом на ранок через ураган без електрики залишилося близько 2,8 мільйонів будинків і підприємств по всій Флориді. Найбільші відключення електроенергії спостерігаються в окрузі Сарасота.

Внаслідок урагану вже є жертви та постраждалі. Зокрема, у Сент-Люсі загинуло кілька людей – ураган зніс мобільний будинок для людей похилого віку, кількість загиблих наразі невідома.