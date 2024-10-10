07:07, 10 жовтня

Наразі відомо про евакувацію понад 5 мільйонів мешканців Флориди. У прибережних районах, включно з Тампою, Санкт-Петербургом і Клірвотером, рівень океану може значно підвищитися.

Можливі перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатися вглиб штату. Вже зараз понад мільйон людей залишилися без світла, а найгірша ситуація спостерігається в окрузі Сарасота.