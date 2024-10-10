Національний центр ураганів назвав "Мілтон" надзвичайно небезпечним. Зазначають, що шторм здатний спричинити смертельні штормові хвилі, сильні вітри та раптові повені в центральній частині Флориди.
Дивіться також На США суне руйнівний ураган Мілтон: які райони під загрозою
За даними PowerOutage.us, відключення електроенергії по всій Флориді продовжують застосовувати, оскільки ураган Мілтон обрушується вглиб країни. Наразі знеструмлено уже до 2 мільйонів будинків і підприємств.
На метеостанції в гирлі затоки Тампа пориви вітру досягають 161 кілометрів за годину, створюючи небезпеку для будівель.
5 мільйонів людей евакуювали
Наразі відомо про евакувацію понад 5 мільйонів мешканців Флориди. У прибережних районах, включно з Тампою, Санкт-Петербургом і Клірвотером, рівень океану може значно підвищитися.
Можливі перебої з електропостачанням, оскільки ураган продовжує рухатися вглиб штату. Вже зараз понад мільйон людей залишилися без світла, а найгірша ситуація спостерігається в окрузі Сарасота.
Прогнозують, що потужний вітер та сильні зливи можуть спричинити значні паводки, затопивши прибережні міста водою до 4,5 метрів. Загроза залишається високою навіть для тих, хто перебуває далеко від берегової лінії.
За словами губернатора Флориди Рона Десантіса, щонайменше 19 торнадо підтверджено у Флориді і 116 попереджень про торнадо було видано по всьому штату.
Ще до того, як досягти Флориди, ураган трохи послабшав – з 5 категорії небезпеки опустився до 3. Втім, як попередили фахівці, наслідки все одно будуть катастрофічними.
CNN пише, що найсильніша частина урагану –"стіна ока", пройшлася поблизу міст Тампа та Санкт-Петербург.
У місті Сент-Пітерсбург за 3 години випало майже 23 сантиметри опадів: це тримісячна середня норма дощу для цього міста. Водночас у Тампі оголошено найвищий рівень небезпеки повеней, оскільки випало від 25 до 35 см опадів.
Попередньо Національна служба погоди США (НСП) попередила про початок найбільш небезпечної фази урагану, яка супроводжується сильними вітрами та зливами.
Мешканцям узбережжя рекомендували шукати укриття, адже швидкість постійного вітру в центрі "Мілтона" досягала понад 190 кілометрів за годину.
Ураган "Мілтон" вирує у Флориді / Фото EPA