Ураган накрыл регион на севере страны во второй половине дня. Непогода бушевала и во многих других местах на территории страны – там ветер также нанес значительный ущерб.

Читайте также В Германии в приюте для беженцев прогремел взрыв: сообщают о погибшем и раненых

Мощный ураган в Польше

На территории гмины Пурда ветер нанес большой ущерб, в том числе поломал десятки больших деревьев на территории базы отдыха у озера среди леса.

Это просто чудо, что никто не пострадал... Разрушения огромные,

– рассказали в администрации комплекса отдыха.

Поваленные деревья упали прямо на домики, в которых в то время находилось около 20 гостей, и раздавили два автомобиля.

Стоит отметить, что "оранжевое" штормовое предупреждение объявляли практически для всей территории Польши, а для Подкарпатского воеводства рядом с Украиной – "красное".

В Польше показали последствия мощного урагана / Фото: KW PSP Olsztyn

К слову, на днях в Брюмате, что на северо-востоке Франции, наблюдали необычный кратковременный торнадо. Непогода бушевала всего 20 секунд, однако за это время успела поднять в небо несколько автомобилей.