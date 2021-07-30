Внезапный ливень накрыл Черновцы: затоплены улицы и поваленные деревья – фото, видео

В Черновцах 29 июля пронесся внезапный ураган с ливнями. Из-за непогоды в городе затоплены улицы, а деревья попадали прямо на машины или на дорогу, чем заблокировали движение.

В частности непогода повалила несколько деревьев на улице Садовского в центре города. Из-за непогоды движение по этой улице было заблокировано.

К слову Сильный ветер и ливень: Киев снова накрыла непогода

Последствия непогоды

Издание "Чернівецький промінь" отмечает, что непогода бушевала в Черновцах всего полчаса. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы оставить за собой сокрушительные последствия.

Разрушительная стихия также пообрывало линии электросети в различных частях городах. Поэтому некоторые улицы остались без света.

Дороги на улицах центра Буковины превратились в озера, а общественный транспорт работал с перебоями.

Кроме того, из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолету Киев – Черновцы пришлось наматывать круги в небе. Из-за этого он приземлился с опозданием.

Непогода наделала беды в Черновцах: смотрите фото

Последствия непогоды в Черновцах: смотрите видео