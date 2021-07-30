Внезапный ливень накрыл Черновцы: затоплены улицы и поваленные деревья – фото, видео
Источник:"Молодий буковинець"
В Черновцах 29 июля пронесся внезапный ураган с ливнями. Из-за непогоды в городе затоплены улицы, а деревья попадали прямо на машины или на дорогу, чем заблокировали движение.
В частности непогода повалила несколько деревьев на улице Садовского в центре города. Из-за непогоды движение по этой улице было заблокировано.
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Последствия непогоды
Издание "Чернівецький промінь" отмечает, что непогода бушевала в Черновцах всего полчаса. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы оставить за собой сокрушительные последствия.
Разрушительная стихия также пообрывало линии электросети в различных частях городах. Поэтому некоторые улицы остались без света.
Дороги на улицах центра Буковины превратились в озера, а общественный транспорт работал с перебоями.
Кроме того, из-за непогоды затопило здание городского автовокзала, а самолету Киев – Черновцы пришлось наматывать круги в небе. Из-за этого он приземлился с опозданием.
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Последствия непогоды в Черновцах: смотрите видео