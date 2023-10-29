Ураган повлек за собой огромные разрушения. В городе повреждено 200 тысяч домов и почти отсутствует мобильная связь.

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Что известно о последствиях урагана в Мексике

Ураган Отис усилился очень сильно. Через несколько часов он превратился из тропического шторма в ураган пятой категории – самой мощной по шкале ураганов Саффира-Симпсона. Утром 25 октября он достиг берегов Акапулько.

В результате непогоды зафиксировано 39 погибших. Однако их количество еще может возрасти, ведь спасатели и волонтеры продолжают искать тела погибших даже в море. Людей с тяжелыми ранениями перевозят самолетами и вертолетами.

На восстановление городу понадобятся годы

В городе с населением в 790 тысяч человек повреждено более 200 тысяч зданий. Ряд гостиниц и ресторанов одного из самых популярных курортов Мексики превратились в руины. Предварительный ущерб от урагана оценивается в 15 миллиардов долларов. Эксперты говорят, что на восстановление уйдут годы. В настоящее время власти страны занимаются ликвидацией последствий непогоды.

Мы должны начать реконструкцию Акапулько как можно скорее,

– сказал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

В город передают гуманитарную помощь, прежде всего питьевую водную и продовольствие. Люди стоят в очередях за бензином. Правительство развернуло в городе группировку сил безопасности численностью в 17 тысяч человек на фоне сообщений о разграблении супермаркетов.

Последствия урагана в Акапулько: видео