Ураган спричинив величезні руйнування. У місті пошкоджено 200 тисяч будинків та майже відсутній мобільний зв’язок.

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Що відомо про наслідки урагану у Мексиці

Ураган Отіс посилився дуже сильно. За кілька годин він перетворився із тропічного шторму на ураган п'ятої категорії – найпотужнішої за шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона. Зранку 25 жовтня він досяг берегів Акапулько.

Наразі внаслідок негоди зафіксовано 39 загиблих. Однак їхня кількість ще може зрости, адже рятувальники й волонтери продовжують шукати тіла загиблих, навіть у морі. Людей з важкими пораненнями перевозять літаками й гелікоптерами.

На відбудову місту знадобляться роки

У місті з населенням у 790 тисяч людей пошкоджені понад 200 тисяч будівель. Низка готелів і ресторанів одного з найпопулярніших курортів Мексики перетворились на руїни. Попередні збитки від урагану оцінюють у 15 мільярдів доларів. Експерти кажуть, що на відбудову знадобляться роки. Наразі влада країни займається ліквідацією наслідків негоди.

Ми повинні почати реконструкцію Акапулько якомога швидше,

– сказав президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор.

У місто передають гуманітарну допомогу, насамперед питну водну і харчі. Люди стоять у чергах за бензином. Уряд розгорнув у місті угруповання сил безпеки чисельністю в 17 тисяч осіб на тлі повідомлень про розграбування супермаркетів.

Наслідки урагану в Акапулько: відео