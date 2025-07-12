Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Терехова. Он рассказал, что ни один объект критической инфраструктуры не вышел из строя.

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Какие последствия непогоды в Харькове?

По словам Терехова, последствия непогоды масштабные. Повреждено более 500 крыш, повалено более 1000 деревьев и еще больше – веток. Оборвано более 200 линий электропередач, изуродованы фасады, балконы, трубы.

Мэр сравнил это с событиями 1995 года, когда сильный ливень вызвал аварию на Диканевских очистных сооружениях. Однако на этот раз удар стихии считают сильнее, хотя с последствиями город справился "быстрее, четче, лучше":

воду всем абонентам вернули в ночь на 13 июля;

канализация работала и работает бесперебойно;

общественный транспорт курсирует по всем маршрутам;

электроснабжение восстановили для большинства потребителей 13 июля, в 18:00.

Подавляющее количество обращений сейчас в Новобаварском и Основянском районах – их обещают выполнить до конца текущих суток.

Самая сложная часть работы – деревья и крыши, ведь речь идет не только об уборке. Сначала устранили все, что представляло прямую угрозу для жизни: сняли опасные конструкции, расчистили проезды и проходы. Однако полное восстановление – это длительная работа.

И этот процесс до сих пор продолжается благодаря тем, кто на ногах с первого рассвета после урагана. Благодаря коммунальщикам, спасателям, волонтерам, обычным неравнодушным харьковчанам..

– добавил Терехов.

Напомним, из-за непогоды в Харьковской области погиб 1 человек, еще 5 человек пострадали. Без света осталось около 30 000 абонентов.