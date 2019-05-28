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      Ураган помог найти древний лес в Великобритании: невероятные фото

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      Ураган помог найти древний лес в Великобритании
      Ураган помог найти древний лес в Великобритании / Фото из открытых источников

      Тайну четырех с половиной тысяч лет развеял ураган Ханна. На днях он ударил по западному побережью Великобритании, где под давлением сильного ветра сместилась линия моря и местные жители смогли увидеть окаменевшие останки древнего леса.

      По легендам, именно этот лес защищал плодородные земли ближнего района от подтоплений. Хотя в 15 веке вода таки поглотила здесь минимум 16 поселков, говорят ученые.

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      А вот в соответствии с мифом 17 века, в этом районе существовала развитая цивилизация, но потом ее поселение ушло под воду.

      Как выглядит древний лес: фото

      Обнаженные штормом Ханна остатки чудо-леса превратились в популярное место для фотографирования. Своими фотографиями местные жители охотно делятся в сети.
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      Теги: Архитектура Новости культуры История Стихийный бедствия Великобритания
      Источник: 24 канал
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