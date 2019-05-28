Буревій допоміг знайти прадавній ліс у Великобританії: неймовірні фото

Таємницю чотирьох з половиною тисяч років розвіяв ураган Ханна. Днями він вдарив по західному узбережжю Великої Британії, де під тиском сильного вітру змістилася лінія моря і місцеві жителі змогли побачити скам'янілі рештки прадавнього лісу.

За легендами, саме цей ліс захищав родючі землі ближнього району від підтоплень. Хоча у 15 столітті вода таки поглинула тут щонайменше 16 селищ, кажуть учені.

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А от за міфом 17 століття, у цьому районі існувала розвинена цивілізація, але потім її поселення пішло під воду.

Як виглядає прадавній ліс: фото



Оголені штормом Ханна рештки диво-лісу перетворилися на популярне місце для фотографування. Своїми світлинами місцеві жителі охоче діляться у мережі.