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      Буревій допоміг знайти прадавній ліс у Великобританії: неймовірні фото

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      Буревій допоміг знайти прадавній ліс у Великобританії
      Буревій допоміг знайти прадавній ліс у Великобританії / Фото з відкритих джерел

      Таємницю чотирьох з половиною тисяч років розвіяв ураган Ханна. Днями він вдарив по західному узбережжю Великої Британії, де під тиском сильного вітру змістилася лінія моря і місцеві жителі змогли побачити скам'янілі рештки прадавнього лісу.

      За легендами, саме цей ліс захищав родючі землі ближнього району від підтоплень. Хоча у 15 столітті вода таки поглинула тут щонайменше 16 селищ, кажуть учені.

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      А от за міфом 17 століття, у цьому районі існувала розвинена цивілізація, але потім її поселення пішло під воду.

      Як виглядає прадавній ліс: фото


      Оголені штормом Ханна рештки диво-лісу перетворилися на популярне місце для фотографування. Своїми світлинами місцеві жителі охоче діляться у мережі.
      blog_ava
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      Теги: Архітектура Новини культури Історія Великобританія Стихійні лиха
      Джерело: 24 канал
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