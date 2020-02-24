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      Ураган в Херсоне: местный аэропорт временно закрыли

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      Международный аэропорт в Херсоне временно прекратил работу. Причина – сложные погодные условия.

      Что известно о непогоде в Херсоне и области

      По информации местного издания 0552, скорость порывов ветра в степи достигает 30 метров в секунду, в основном в Нижнесерогозском районе. Всего в области зафиксирован ветер со скоростью 16 – 17 метров в секунду, передает издание Kherson.

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      Ураган принес циклон с европейской территории. Но уже на следующий день ветер стихнет, а температура воздуха поднимется до тринадцати градусов по Цельсию. Вместе с тем, еще через два дня ожидаем очередной циклон с понижением температуры воздуха до 6 – 8 градусов, сильным ветром и осадками,
      – отметил глава Херсонского областного Гидрометцентра Юрий Кирияк.

      Между тем, по данным Херсонского горсовета, из-за сильного порывистого ветра в городе объявили ІІ уровень опасности. По состоянию на 16:00 было известно о 60 поваленных деревьях и повреждении линий электропередач. В результате непогоды никто не пострадал.

      По информации "Херсонского агентства новостей", поселок Геологов, который размещается в пригороде Херсона, остался без света.

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      Что известно о закрытии Херсонского аэропорта

      Как рассказал местным СМИ директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук, еще утром из Херсона в Киев сумел вылететь самолет. Вместе с тем, аэробус из Стамбула уже прилететь не смог.

      Направление ветра – боковое, и из-за него самолет может не удержаться на взлетно-посадочной полосе. Это крайне опасно для воздушных судов, поэтому к концу дня никаких рейсов ни принимать, ни отправлять не будем,
      – отметил он.

      По его словам, такая же ситуация в аэропортах Одессы и Николаева.

      Юрий Кирияк, со своей стороны, добавляет, что в районе международного аэропорта "Херсон" порывы ветра были самыми сильными, если сравнивать с остальной областью – 25 – 29 метров в секунду.

      Что известно о Херсонском аэропорте

      Располагается аэродром вблизи поселка Чернобаевка. Он был открыт в 1941 году. До 2006 года аэропорт рейсов не принимал. А в 2006 году получил статус международного. Возобновил деятельность как международный аэропорт в апреле 2013 года.

      Взлетно-посадочная полоса аэропорта способна принимать самолеты различных типов – от Ан-2 до Боинг-737. Ее длина – 2 500 метров. Пропускная способность аэропорта – 400 пассажиров в час или 3 тысячи пассажиров в сутки.

      В здании аэровокзала оборудованы кафе, также есть медпункт и полиция. Поскольку херсонский аэропорт имеет статус международного, то здесь действуют таможенные и пограничные пункты. Свои рейсы из Херсона выполняют авиакомпании Ryanair, SkyUp, Turkish Airlines, МАУ.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Погода Непогода в Украине авиация Новости Херсона Новости Украины Новости политики
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