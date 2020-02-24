Буревій у Херсоні: місцевий аеропорт тимчасово закрили

Міжнародний аеропорт у Херсоні тимчасово припинив роботу. Причина – складні погодні умови.

Що відомо про негоду у Херсоні та області

За інформацією місцевого видання 0552, швидкість поривів вітру в степу сягає 30 метрів у секунду, здебільшого у Нижньосірогозькому районі. Загалом у області зафіксовані вітер швидкістю 16 – 17 метрів за секунду, передає видання Kherson.

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Ураган приніс циклон з європейської території. Але вже наступного дня вітер стихне, а температура повітря підніметься до тринадцяти градусів за Цельсієм. Зате ще за два дні очікуємо на черговий циклон з пониженням температури повітря до 6 – 8 градусів, сильним вітром і опадами,

– зазначив очільник Херсонського обласного Гідрометцентру Юрій Кирияк.

Тим часом, за даними Херсонської міськради, через сильний поривчастий вітер у місті оголосили ІІ рівень небезпеки. Станом на 16:00 було відомо про 60 повалених дерев та пошкодження ліній електромереж. Внаслідок негоди ніхто не постраждав.

За інформацією "Херсонської агенції новин", селище Геологів, що розміщується у передмісті Херсона, залишилося без світла.

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Що відомо про закриття Херсонського аеропорту

Як розповів у коментарі місцевим ЗМІ директор комунального підприємства "Херсонські авіалінії" Віталій Кучерук, ще вранці з Херсона на Київ зумів вилетіти літак. Натомість аеробус зі Стамбула вже прилетіти не змігл.

Напрямок вітру – бічний, і через нього літак може не втриматися на злітно-посадковій смузі. Це є вкрай небезпечним для повітряних суден, тому до кінця дня жодних рейсів ані приймати, ані відправляти не будемо,

– зауважив він.

За його словами, такою ж є ситуація в аеропортах Одеси та Миколаєва.

Юрій Кирияк, зі свого боку, додає, що в районі міжнародного аеропорту "Херсон" пориви вітру були найсильнішими, якщо порівнювати з рештою області, – 25 – 29 метрів за секунду.

Що відомо про Херсонський аеропорт

Розташовується летовище поблизу селища Чорнобаївка. Його було відкрито в 1941 році. До 2006 аеропорт рейсів не приймав. А у 2006 році отримав статус міжнародного. Відновив діяльність як міжнародний аеропорт у квітні 2013 року.

Злітно-посадкова смуга аеропорту здатна приймати літаки різних типів — від Ан-2 до Боїнг-737. Їїї довжина – 2 500 метрів. Пропускна здатність летовища – 400 пасажирів у годину або 3 тисячі пасажирів за добу.

У будівлі аеровокзалу обладнано кафе, також є медпункт та поліція. Оскільки зхерсонський аеропорт має статус міжнародного, то тут діють митні та прикордонні пункти. Свої рейси з Херсона виконують авіакомпанії Ryanair, SkyUp, Turkish Airlines, МАУ.

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