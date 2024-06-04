В отчете за 3 июня аналитики Института изучения войны рассказали о планах Кремля по партнерству с африканскими государствами. В частности, вспомнили об урановых активах в Нигере.

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Россия усиливает позиции в Нигере

Нигер – это 26-миллионная страна в Западной Африке, которая получила свое название от одноименной реки. Одной из основных отраслей ее экономики является добыча полезных ископаемых – особенно урановых руд.

Россия стремится приобрести урановые активы в Нигере, которые сейчас принадлежат французской государственной компании Orano SA,

– пишут в ISW.

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров посещал Нигер на днях. Он встретился с лидером нигерийской хунты Абдирахманом Тиани и подписал соглашение о "многоотраслевом сотрудничестве".

По словам аналитиков, этот факт является еще одним свидетельством того, что Кремль нацелился усиливать свои позиции в Африке, которая является важным стратегическим континентом.

Обратите внимание! Африканский корпус министерства обороны России развернулся в Нигере в апреле 2023 года. Москва заявила, что намерена заменить американские силы на севере страны. В свою очередь, США хотят вывести своих солдат из Нигера до сентября 2024 года.

Следует отметить, что с июля 2023 года Нигером руководит хунта – военно-бюрократическая диктатура, установленная в результате военного переворота. Собственно, 26 июля 2023 года последнего президента Мохамеда Базума отстранила от должности Президентская гвардия, устроившая переворот.

Американские войска в Нигере дислоцируются уже около 11 лет. Вашингтон принял решение о развертывании соединений в 2013 году для того, чтобы помочь правительству страны подавить вооруженные группы боевиков. Речь идет о контртеррористической операции "Можжевеловый щит".

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Очевидно, военное партнерство с Соединенными Штатами требует выполнения обязательств и уважения к демократическим ценностям, что для нигерийской хунты является сложной и неприятной задачей. Учитывая это и не удивительно, что руководство страны решило взять курс на Москву.

Россия уже десятилетиями помогает автократическим режимам Африки сопротивляться демократическим процессам. В частности, разворачивает базы своих военных в разных странах. Кремль усиливает влияние на континенте, который населяет миллиард людей и который обладает ресурсами, что изрядно обогащают казну.