Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща

В Украине уже завершился сезон копания овощей. На рынках продают свой урожай как деревенские бабушки, так и крупные агропредприятия и фермеры. Правда, цены на некоторые овощи неприятно поражают. Опасаясь еще большего их роста в ближайшие месяцы, покупатели делают запасы на зиму. Ведь все помнят, как в прошлом году весной лук подорожал на 250% по сравнению с осенью.

Сколько будут стоить овощи для борщевого набора весной и стоит ли уже сегодня делать запасы – узнала журналистка 24 канала.

Нерентабельная традиция

Посадка овощей, прежде всего картофеля – украинская национальная традиция. Ее так не любит молодежь, но ничего поделать не может. На примере картофеля достаточно ярко можно проследить, что вообще происходит в этой области.

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По убеждению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, главная проблема Украины заключается не в выращивании урожая, а в его сохранении. У нас выращивается борщевой набор в домохозяйствах населения, и хранится по подвалах, погребах. То есть там, где все гниет, прорастает и тому подобное. Особенность выращивания овощей в домохозяйствах заключается в том, что никто не считает себестоимость. Мало кто может дать ответ на вопрос – сколько стоит массовый выезд семьи на посадку и копание картошки? Это уже не говоря о расходах на вспахивание земли, опрыскивание от колорадского жука и тому подобное.



В Украине не считают себестоимость домашней овощей / Фото 24 канал

В то же время, колебания цен на овощи – привычная ситуация для Украины.

Если в европейских странах в сезонных овощах лето от зимы отличается на 7-8%, у нас эта разница составляет 150-180%. Абсолютным рекордсменом был лук – 250%,

– считает Олег Пендзин.

По убеждению эксперта, ожидать изменений в этой ситуации пока не стоит по нескольким причинам. Прежде всего, в Украине в этом году не было введено в эксплуатацию ни одного нового промышленного овощехранилища. Во-вторых, у нас 98% овощей борщевого набора выращивается в домохозяйствах населения.

В то же время, в той же Польше их производят преимущественно промышленным способом, то есть фермеры хранят все это в надлежащих хранилищах, арендуют помещения, где есть проветривание и тому подобное.

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Бесспорно, когда мы заложили достаточно большой урожай, который бесславно теряет свои питательные качества до зимы, откуда возьмется хорошее качество и объем? Таким образом, еще в конце зимы к нам начинает ехать более дорогой импорт.

Импортные рекорды

Аналитики EastFruit убеждают, что в сентябре 2019 года Украина импортировала чуть ли не рекордное количество картофеля. Только в течение этого месяца к нам завезли 42,2 тысячи тонн, что в 2,2 раза больше, чем рекордный импорт за год. Интересно, что с начала сезона ввезено почти 50 тысяч тонн картофеля. Кстати, в течение прошлого года импорт составил около 19 тысяч тонн. Больше всего удивляет в этой ситуации то, что импортировали картошку в те месяцы, когда обычно предложение на рынке максимальное. Соответственно, цены на нее низкие.



Импортный картофель заполонил рынок / фото 24 канала

Такую необычную ситуацию на рынке овощей экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак объясняет психологией потребителей. Последний месяц среди людей распространялись слухи, что картошка не уродила, как следствие – многие бросились делать запасы.

Украинцы начали запасаться картошкой еще до завершения ее копания в хозяйствах, что спровоцировало быстрый рост цен и активизацию большого объема импорта в августе-сентябре,

– утверждает Андрей Ярмак.

Такой крупный импорт повлиял на рынок и немножко его охладил. Хотя если бы было достаточно своего предложения, это бы спровоцировало обвал цен, но этого не произошло. По мнению Татьяны Гетьман, аналитика рынка "Шувар", это может свидетельствовать, что фермеры закладывают больше картофеля на хранение. Таким образом предложение отечественного картофеля на внутреннем рынке снизилось до минимума. Частично оно компенсировалось именно импортом. Такой объем импорта вызвал несущественное снижение цен – буквально 5%.

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Хотя, по мнению Олега Пендзина, украинцы фактически не едят импортные овощи, но они формируют цену. Бабушка, которая продает морковку или свеклу с собственного огорода, не будет ставить цену ниже, чем в супермаркете. Хоть в магазине, по большей части, продают импорт.

Ценовой прогноз

В общем, этот сезон имеет несколько особенностей. Прежде всего, были засажены большие площади под так называемый борщевой набор. Предыдущие два года этому способствовал постепенный рост цены именно на эту группу продукции во второй половине сезона. Однако погода была не очень благоприятная.

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Картофель в период сбора урожая в Украине в этом году стоил больше, чем в Беларуси, поэтому наши предприниматели его оттуда импортировали. Лук в Украине стал дороже чем в Казахстане – сюда поехал импорт из этой страны. Должны совершенно четко понимать, что вот такая фантастическая сезонная активность напрямую зависит от невозможности сохранить урожаи в надлежащих условиях в течение года.

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"Пока не будет государственной политики, направленной на создание надлежащих хранилищ, мы каждый год будем видеть, как в период сбора урожая у нас цены на 30-40% дешевле чем у соседей, а зимой – на 20-25% выше. Эта разница в год составляет до 150%. Так, в этом году стоит ожидать аналогичные процессы на рынке", – резюмирует Олег Пендзин.