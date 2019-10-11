Вродило – не вродило: чи варто запасатись городиною для борщу

В Україні вже завершився сезон копання городини. На ринках продають свій врожай як сільські бабусі, так і великі агропідприємства та фермери. Щоправда, ціни на деякі овочі неприємно вражають. Побоюючись ще більшого їх зростання в найближчі місяці, покупці роблять запаси на зиму. Адже всі пам'ятають, як минулого року навесні цибуля здорожчала на 250% у порівнянні з осінню.

Скільки коштуватимуть овочі для борщового набору весною і чи варто вже сьогодні робити запаси – дізналась журналістка 24 каналу.

Нерентабельна традиція

Саджання городини, передовсім картоплі – українська національна традиція. Її так не любить молодь, але нічого вдіяти не може. На прикладі картоплі достатньо яскраво можна прослідкувати, що взагалі відбувається в цій царині.

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На переконання виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, головна проблема України полягає не у вирощуванні врожаю, а у його збереженні. У нас вирощується борщовий набір в домогосподарствах населення, і зберігається по льохах, пивницях, підвалах. Тобто там, де все гниє, проростає тощо. Особливість вирощування овочів у домогосподарствах полягає в тому, що ніхто не рахує собівартості. Мало хто може дати відповідь на питання – скільки коштує масовий виїзд родини на садіння та копання картоплі? Це вже не кажучи про видатки на орання землі, оприскування від колорадського жука тощо.



В Україні не рахують собівартість домашньої городини / Фото 24 канал

Водночас, коливання цін на овочі – звична ситуація для України.

Якщо в європейських країнах по сезонних овочах літо від зими відрізняється на 7-8%, у нас ця різниця складає 150-180%. Абсолютним рекордсменом була цибуля – 250%,

– вважає Олег Пендзин.

На переконання експерта, чекати змін у цій ситуації поки не варто з кількох причин. Передовсім, в Україні цьогоріч не було введено в експлуатацію жодного нового промислового овочесховища. По-друге, у нас 98% овочів борщового набору вирощується в домогосподарствах населення.

Водночас, у тій же Польщі їх виробляють переважно промисловим способом, тобто фермери зберігають все це у належних сховищах, орендують приміщення, де є провітрювання тощо.

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Безперечно, коли ми заклали достатньо великий врожай, який безславно втрачає свої поживні якості до зими, звідки візьметься гарна якість та обсяг? Таким чином, ще наприкінці зими до нас починає їхати дорожчий імпорт.

Імпортні рекорди

Аналітики EastFruit переконують, що у вересні 2019 року Україна імпортувала мало не рекордну кількість картоплі. Лише протягом цього місяця до нас завезли 42,2 тисячі тонн, що в 2,2 рази більше ніж рекордний імпорт за рік. Цікаво, що з початку сезону ввезено майже 50 тисяч тонн картоплі. До речі, протягом минулого року імпорт склав приблизно 19 тисяч тонн. Найбільше дивує в цій ситуації те, що імпортували бульбу в ті місяці, коли, зазвичай, пропозиція на ринку максимальна. Відповідно, ціни на неї низькі.



Імпортна картопля заполонила ринок / Фото 24 каналу

Таку незвичну ситуацію на ринку городини економіст інвестиційного департаменту продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак пояснює психологією споживачів. Останній місяць серед людей поширювались чутки, що картопля не вродила, як наслідок – багато хто кинувся робити запаси.

Українці почали запасатись картоплею ще до завершення її копання в господарствах, що спровокувало швидке зростання цін і активізацію великого обсягу імпорту в серпні-вересні,

– переконує Андрій Ярмак.

Такий великий імпорт вплинув на ринок і трішки його охолодив. Хоч якби було достатньо своєї пропозиції, це б спровокувало обвал цін, але цього не відбулось. На думку Тетяни Гетьман, аналітика ринку "Шувар", це може свідчити, що фермери закладають більше картоплі на зберігання. Таким чином пропозиція вітчизняної картоплі на внутрішньому ринку знизилась до мінімуму. Частково вона компенсувалась саме імпортом. Такий обсяг імпорту спричинив несуттєве зниження цін – буквально 5%.

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Хоча, на думку Олега Пендзина, українці фактично не їдять імпортні овочі, але вони формують ціну. Бабця, яка продає моркву чи буряк з власного городу, не ставитиме ціну нижчу, ніж у супермаркеті. Хоч в магазині, здебільшого, продають імпорт.

Ціновий прогноз

Загалом, цей сезон має кілька особливостей. Передовсім, було засаджено більші площі під так званий борщовий набір. Попередні два роки цьому сприяло поступове зростання ціни саме на цю групу продукції в другій половині сезону. Проте погода була не дуже сприятлива.

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Картопля в період збору врожаю в Україні цьогоріч коштувала більше, ніж в Білорусі, тому наші підприємці її звідти імпортували. Цибуля в Україні стала дорожчою ніж у Казахстані – сюди поїхав імпорт з цієї країни. Маємо абсолютно чітко розуміти, що ось така фантастична сезонна активність напряму залежить від неможливості зберегти врожаї в належних умовах протягом року.

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"Доки не буде державної політики, спрямованої на створення належних сховищ, ми щороку бачитимемо, як в період збору врожаю у нас ціни на 30-40% дешевші ніж у сусідів, а зимою – на 20-25% вищі. Ця різниця по року складає до 150%. Тож, цьогоріч варто очікувати на аналогічні процеси на ринку", – резюмує Олег Пендзин.