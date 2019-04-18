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      Уродство и красота под одной обложкой: вышла книга об украинских балконах

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      Архитектор создал фотоальбом о странных украинских балконах
      Архитектор создал фотоальбом о странных украинских балконах / Oleksandr Burlaka/flickr.com

      В издательстве "Основы" вышла книга авторства художника и архитектора Александра Бурлаки о балконном феномене народного строительства.

      В альбоме с фотографиями автор показывает уникальное архитектурное явление в Украине и рассказывает о его особенностях, уродстве и красоте такого народного строительства.

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      Во время работы над сборником Balcony Chic архитектор документировал самые странные и необычные балконы в разных городах Украины и вместе с тем исследовал их историю.

      Книга вышла на английском языке и имеет целью познакомить широкую аудиторию за рубежом с особенностями застроек в Украине.

      Редактор издательства "Основы" Дана Павлычко поделилась несколькими фотографиями из альбома.

      К слову, накануне в КГГА заявили, что с незаконными балконами и пристройками в столице будут бороться радикально – их будут сносить.

      blog_ava
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      Теги: Новости культуры Книги Курьезные новости Строительство Скандальные застройки Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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