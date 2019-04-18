Потворність і краса під однією обкладинкою: про українські балкони вийшла книжка

У видавництві "Основи" вийшла книга авторства художника та архітектора Олександра Бурлаки про балкони феномен народного будівництва.

В альбомі з фотографіями автор показує унікальне архітектурне явище в Україні та розповідає про його особливості, потворність і красу такого народного будівництва.

Читайте також: Давно пора: запретят ли в Киеве портить исторические здания?

Під час роботи над збіркою Balcony Chic архітектор документував найбільш дивні та незвичні балкони у різних містах України і разом з тим досліджував їхню історію.

Книга вийшла англійською мовою і має на меті познайомити широку аудиторію за кордоном з особливостями забудов в Україні.

Редакторка видавництва "Основи" Дана Павличко поділилась кількома світлинами альбому.

До слова, напередодні у КМДА заявили, що з незаконними балконами та прибудовами у столиці боротимуться радикально – їх зноситимуть.