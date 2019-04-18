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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Потворність і краса під однією обкладинкою: про українські балкони вийшла книжка

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      Архітектор створив фотоальбом про дивні українські альбоми
      Архітектор створив фотоальбом про дивні українські альбоми / Oleksandr Burlaka/flickr.com

      У видавництві "Основи" вийшла книга авторства художника та архітектора Олександра Бурлаки про балкони феномен народного будівництва.

      В альбомі з фотографіями автор показує унікальне архітектурне явище в Україні та розповідає про його особливості, потворність і красу такого народного будівництва.

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      Під час роботи над збіркою Balcony Chic архітектор документував найбільш дивні та незвичні балкони у різних містах України і разом з тим досліджував їхню історію.

      Книга вийшла англійською мовою і має на меті познайомити широку аудиторію за кордоном з особливостями забудов в Україні.

      Редакторка видавництва "Основи" Дана Павличко поділилась кількома світлинами альбому.

      До слова, напередодні у КМДА заявили, що з незаконними балконами та прибудовами у столиці боротимуться радикально – їх зноситимуть.

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      Теги: Новини культури Скандальні забудови Будівництво Курйозні новини Книги Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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