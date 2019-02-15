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      "Уроды-супрунята": Мосийчук грубо обозвал сторонников Супрун

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      Мосийчук грубо обозвал сторонников Супрун
      Мосийчук грубо обозвал сторонников Супрун / Фото из открытых источников

      Депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обозвал сторонников исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Ульяны Супрун "уродами" и "мусором".

      Написал об этом Мосийчук в своем Facebook.

      Читайте также: Полностью удовлетворяет, – Мосийчук впервые прокомментировал возвращение полномочий Супрун

      "Уроды-супрунята, неужели вы не понимаете, что если власть позволяет себе неприкрыто давить на суд, то никаких инвестиций в страну, где отсутствует правосудие, как явление, не будет, и перспектив у этой страны не много! Вы убиваете государство ради мадам с иностранным паспортом! Вы не государственники, а так .. мусор", – заявил политик.

      мосійчук

      Сообщение Игоря Мосийчука в Facebook

      Окружной административный суд Киева отменил временный запрет на руководство Министерством здравоохранения для Ульяны Супрун. Иск подавал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он сказал, что вполне доволен решением о возвращении ей полномочий.

       

       

       


      Почему суд запретил Ульяне Супрун работать?  Суд частично удовлетворил заявление народного депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука и запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Мосийчук настаивает, что Супрун до сих пор имеет американское гражданство, о чем сам нардеп узнал из публикаций СМИ. На самом же деле, Супрун получила украинское гражданство от Президента Украины Петра Порошенко еще в 2015 году. К тому же, согласно действующему законодательству, двойное гражданство прямо не запрещено.
      11 февраля в Окружном админсуде Киева началось заседание, на котором рассматривается ходатайство Министерства юстиции об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать отстраненную главу Минздрава, однако по состоянию на 12 часов 14 февраля суд до сих пор не принял никакого решения, а судья уже третьи сутки находится в совещательной комнате.

      Что успела сделать Ульяна Супрун? Она была на должности с 1 августа 2016 года. За это время Ульяна Супрун сделала немало: начало реформирования медицинской системы, реформы финансирования системы здравоохранения и развитие системы общественного здоровья.

      Смотрите видео об Ульяне Супрун:

       

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      Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Радикальна партія Игорь Мосийчук
      Источник: 24 Канал
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