"Уроди-супрунята": Мосійчук грубо обізвав прибічників Супрун

Депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук обізвав прибічників виконувача обов'язків Міністерства охорони здоров'я Уляни Супрун "уродами" та "сміттям".

Написав про це Мосійчук у своєму Facebook.

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"Уроди-супрунята, невже ви не розумієте, що якщо влада дозволяє собі неприховано тиснути на суд, то жодних інвестицій в країну, де відсутнє правосуддя, як явище, не буде, і переспектив у цієї країни не багато! Ви вбиваєте державу заради мадам з іноземним паспортом! Ви не державники, а так .. сміття", – заявив політик.

Допис Ігоря Мосійчука у Facebook

Окружний адміністративний суд Києва скасував тимчасову заборону на керівництво Міністерством охорони здоров'я для Уляни Супрун. Позов подавав депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він сказав, що цілком задоволений рішенням щодо повернення їй повноважень.

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України.



Член "Радикальної партії" наполягає, що Супрун досі має американське громадянство. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я.

Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

Дивіться відео про Уляну Супрун: