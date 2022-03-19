Известно, что учительница захотела вернуть детей к учебе. Несмотря на то, что большинство учеников уехали за границу, родители поддержали идею дистанционного обучения.

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"Дети грустили. Им реально не хватало этого, потому что большинство из них были очень долго в пути, это очень измотало эмоционально. А когда они вернулись к учебе, к чему-то, к чему они привыкли, к какой-то атмосфере, которая им нравится, к общению вместе, к конкуренции, это все очень их мотивирует", – вспомнила учительница Валерия Гукова.

По ее словам, дети понимают, что в Украине идет война. Они переживают за Харьков и учительницу, которая там осталась.

Сегодня зазвонил телефон у нас. И дети спросили: "Что за звук? Это взрывы?". Я говорю: "Нет, это не взрывы, это просто зазвонил телефон",

– рассказала Валерия Гукова.

"Спрашивают, была ли я в городе, есть ли в здании, где я живу, крыша. Говорю правду: у меня есть крыша над зданием, в городе есть разруха, есть районы, которые истребляются... Дети не спрашивают, когда закончится война, настроение у них боевое", — добавила Гукова.

По ее словам, когда дети видят ее спокойной, то это им дает ощущение какой-то стабильности, понимание того, что они вернутся в Харьков.

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