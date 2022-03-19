Відомо, що вчителька захотіла повернути дітей до навчання. Попри те, що більшість учнів виїхала за кордоном, батьки підтримали ідею дистанційного навчання.

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"Діти сумували. Їм реально не вистачало цього, бо більшість з них були дуже довго в дорозі, це дуже вимотало емоційно. А коли вони повернулись до навчання, до чогось, до чого вони звикли, до якоїсь атмосфери, яка їм подобається, до спілкування разом, до конкуренції, це все дуже їх мотивує", – пригадала вчителька Валерія Гукова.

За її словами, діти розуміють, що в Україні йде війна. Вони переживають за Харків та вчительку, яка там лишилася.

Сьогодні задзвонив телефон у нас. І діти запитали: "Що за звук? Це вибухи?". Я кажу: "Ні, це не вибухи, це просто задзвонив телефон",

– розповіла Валерія Гукова.

"Питають, чи була я в місті, чи є в будівлі, де я живу, дах. Кажу правду: в мене є дах над будівлею, в місті є розруха, є райони, які винищуються... Діти не питають, коли закінчиться війна, настрій в них бойовий", — додала Гукова.

За її словами, коли діти бачать її в спокої, то це їм дає відчуття якоїсь стабільності, розуміння того, що вони повернуться в Харків.

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