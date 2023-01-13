Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в течение 4 – 27 декабря 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).
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Результаты опроса КМИС
Согласно опросу уровень доверия:
- в ВСУ за год вырос с 72 до 96%,
- а в СБУ – с 29 до 63%.
Так же вырос баланс доверия-недоверия к этим структурам:
- для ВСУ он изменился с +60 до +96%,
- для СБУ – с -7 до +54%.
Таким образом, доверие к СБУ возросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, поскольку спецслужба активно участвует в защите страны.
Доверие украинцев к СБУ и ВСУ возросло во время полномасштабной войны / Фото КМИС
СБУ меняется и может стать украинским Моссадом
Раньше эксперты объясняли укрепление позиций СБУ результатами ее работы во время войны и приходом Василия Малюка на должность главы СБУ. В частности, среди результатов Службы:
- успешные спецоперации на линии фронта,
- очищение страны от предателей и коллаборантов,
- задержанием российских агентов и корректировщиков,
- противодействие агентурному влиянию России в церковной среде УПЦ (МП).
Глава СБУ Василий Малыш подчеркивал, что с началом полномасштабного вторжения спецслужба значительно усилила контрразведывательное направление, чтобы разоблачать агентов, предателей и коллаборантов. А сотрудники СБУ присутствуют в самых горячих точках войны.