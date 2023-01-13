Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке було проведене упродовж 4 – 27 грудня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Читайте також Малюк перетворює СБУ в український Моссад, парламент має створити законодавчу базу, – експерт

Результати опитування КМІС

Згідно з опитуванням рівень довіри:

до ЗСУ за рік зріс з 72 до 96%,

а до СБУ – з 29 до 63%.

Так само зріс баланс довіри-недовіри до цих структур:

для ЗСУ він змінився з +60 до +96%,

для СБУ – з -7 до +54%.

Таким чином довіри до СБУ зросла більш ніж удвічі у порівнянні з 2021 роком, оскільки спецслужба бере активну участь у захисті країни.

Довіра українців до СБУ та ЗСУ зросла у час повномасштабної війни / Фото КМІС

СБУ змінюється та може стати українським Моссадом

Раніше експерти пояснювали зміцнення позицій СБУ результатами її роботи під час війни та приходом Василя Малюка на посаду очільника СБУ. Зокрема, серед результатів Служби:

успішні спецоперації на лінії фронту,

очищення країни від зрадників і колаборантів,

затриманням російських агентів та корегувальників,

протидія агентурному впливу Росії у церковному середовищі УПЦ (МП).

Очільник СБУ Василь Малюк наголошував, що з початком повномасштабного вторгнення спецслужба значно посилила контррозвідувальний напрям, щоб викривати агентів, зрадників і колаборантів. А співробітники СБУ присутні у найгарячіших точках війни.