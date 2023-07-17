На уровне фундаментальных вещей результаты очень положительные, – Резников о саммите НАТО

В украинском публичном пространстве недооценили результаты последнего саммита НАТО, в частности, неправильно интерпретировав его достижения.

Результаты саммита свидетельствуют, что фактически начался транзитный период вступления Украины в Альянс – пишет министр обороны Алексей Резников.

"Главное достижение в нашем публичном пространстве недооценили, в частности, потому, что ошибочно интерпретировали. Главный результат саммита – комплекс принятых решений, публичных заявлений, начатых инициатив – свидетельствует, что фактически начался транзитный период вступления Украины в Альянс. Этот процесс приобретает все большие признаки необратимости", – пишет Резников.

По словам министра обороны, на саммите удалось добиться консенсуса и глубинного понимания общих целей со странами-партнерами, в основе которых – украинская позиция.

"Прежде всего, удалось донести украинское видение, которое было поддержано лидерами стран-партнеров: торговля территориями и свободой присоединения к альянсам безопасности недопустима, это не может быть предметом размена. Отказ от интеграции в НАТО не может быть переговорной позицией. Консенсус проявился в заявлениях. О том, что Украина будет в НАТО, когда сложатся соответствующие условия, сказали Президент США Джо Байден, Президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони и другие друзья Украины. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак особо отметил, что гарантии безопасности, предоставленные Украине от стран "Группы Семи", не должны рассматриваться как альтернатива НАТО. Украина настаивала на таком подходе. Сам факт появления декларации G7 доказывает, что вопрос справедливого мира в Украине – это глобальный интерес. Это еще один украинский тезис, который получил поддержку: нападение России на Украину не является локальной проблемой и не имеет локального решения в виде "заморозки" или чего-то подобного. Выход из войны только один – через поражение агрессора и его наказание. Это общая цель", – отмечает министр обороны Резников.

На саммите в Вильнюсе, по свидетельству Резникова, удалось получить серьезные результаты, в том числе новый комплексный пакет помощи.

"Среди практических результатов саммита – комплексный пакет помощи, предусматривающий: переход от краткосрочной к многолетней программе поддержки трансформаций сектора безопасности и обороны Украины для достижения полной взаимосовместимости с Альянсом; оказание нелетальной помощи (топливо, разминирование, медицина и т.п.) введение политического инструмента высокого уровня в виде Совета Украина – НАТО", – написал Резников.

Одно из главных достижений саммита – признание того, что Украина достигла прогресса во взаимосовместимости и стала более политически интегрированной в Альянс. Вместо двухшагового процесса вступления в НАТО введен одношаговый. Резников также отмечает, что на полях встречи было решено множество других практических вопросов.

"Создан первый совместный с НАТО центр анализа, тренировки и образования для распространения передового опыта, полученного на войне. Подписан документ о "коалиции тренировки пилотов". Подписан пакет документов по углублению взаимодействия со Швецией. Мы согласовали вопросы доступа к чувствительной информации, а также радикально упростили доступ к шведскому ОПК в процессе закупок. В списке причастных к саммиту практических достижений – пакеты помощи на 1,5 миллиарда долларов. Отдельные решения, объявленные в контексте саммита – предоставление кассетных боеприпасов от США и дальнобойных ракет Sculp от Франции и т.п. – это усиление нашей армии в ответственный момент и сохранение жизни наших воинов.Таким образом, на уровне фундаментальных вещей, правовой рамки и практической работы результаты очень положительные", – резюмировал Резников.