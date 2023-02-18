Необходимо, чтобы империалистические планы провалились, а Украина победила. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время Мюнхенской конференции, передает 24 Канал.

Кстати говоря Путин планирует не мир, а еще большую войну – Столтенберг на Мюнхенской конференции

Что касается военной поддержки: я думаю, сейчас пора серьезно ускориться, увеличить производство продукции, в которой Украина остро нуждается, например, в боеприпасах,

– сказала фон дер Ляен.

Она добавила, что нельзя ждать месяца, пока пополнят запасы. Кроме того, важна экономическая поддержка, чтобы Украина могла жить.

Германия увеличивает производство оружия

Канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции заявил, что его страна хочет потратить на оборону не менее 2% ВВП.

Он подчеркнул, что для безопасности необходимо наладить постоянное производство наиболее важных вооружений и боеприпасов. Уже работают по усилению собственной обороноспособности, но также по увеличению помощи Украине. В частности, возобновляется производство боеприпасов для САУ Gepard, прекращенное несколько десятков лет назад.

Также должны увеличить производство боеприпасов для танков – этот вопрос обсуждают.

Обратите внимание! Украина может получить от Франции дополнительные мощные гаубицы Caesar. Страна уже ускорила их производство.