Потрібно, аби імперіалістичні плани провалилися, а Україна перемогла. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Мюнхенської конференції, передає 24 Канал.

До речі Путін планує не мир, а ще більшу війну, – Столтенберг на Мюнхенській конференції

Щодо військової підтримки: я думаю, зараз час серйозно прискоритися, збільшити виробництво продукції, якої Україна гостро потребує, наприклад, боєприпасів,

– сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що не можна чекати на місяці, поки поповнять запаси. Крім того, важлива економічна підтримка, аби Україна могла жити.

Німеччина збільшує виробництво зброї

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на Мюнхенській конференції заявив, що його країна хоче витратити на оборону до не менше 2% ВВП.

Він наголосив, що для безпеки потрібно налагодити постійне виробництво найбільш важливих озброєнь і боєприпасів. Вже працюють для посилення власної обороноздатності, але також для збільшення допомоги Україні. Зокрема, поновлюється виробництво боєприпасів для САУ Gepard, яке припинили кілька десятків років тому.

Так само мають збільшити виробництво боєприпасів для танків – це питання обговорюють.

Зверніть увагу! Україна може отримати від Франції додаткові потужні гаубиці Caesar. Країна вже пришвидшила їхнє виробництво.