В частности, во время встречи он отметил, что уже создана совместная комиссия с Европейским Союзом. Они будут собирать списки наемников и не только, и будут действовать по порядку согласно действующему законодательству.

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Преступников будут искать, – Зеленский

Также в ходе пресс-конференции с журналистами Владимир Зеленский заявил, что уже говорил о нынешней ситуации в Украине с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и в ближайшие дни ждет ее в Киеве.

Только что у меня был последний разговор с Урсулой фон дер Ляйен, она также должна была публично заявить, что мы это делаем (создают комиссию, которая будет заниматься расследованием преступлений России). Я жду ее приезда в Киев, который будет в ближайшие дни – срока пока не знаю,

– заявил Зеленский.

По его словам, совместная международная комиссия будет заниматься всеми видами преступлений, совершенными против украинского населения.

Также он отметил, что есть внутренняя комиссия. Она будет искать всех преступников, которые пытали наших людей.

Обратите внимание! Урсула фон дер Ляйен отреагировала на Бучанскую резню под Киевом. Она заявила о необходимости срочного независимого расследования. Глава Еврокомиссии заверила, что виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

Напомним, накануне Президент Украины посетил освобожденную Бучу. После разговоров с местными героями Зеленский заявил, что российской стороне придется ответить за все страдания, которые она принесла в Украину.

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