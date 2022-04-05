Зокрема, під час зустрічі він зауважив, що наразі вже створена спільна комісія з Європейським Союзом. Вони збиратимуть списки найманців й не тільки, й будуть діяти за порядком згідно з чинним законодавством.

Головне Ворог сконцентрувався на Донбасі, успішна робота ППО: основне за 41 день війни

Злочинців шукатимуть, – Зеленський

Також в ході пресконференції з журналістами, Володимир Зеленський заявив, що вже говорив про нинішню ситуацію в Україні з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, й найближчими днями чекає на неї в Києві.

Тільки що у мене була остання розмова з Урсулою фон дер Ляєн, вона також повинна була публічно заявити, що ми це робимо (створюють комісію, яка займатиметься розслідуванням злочинів Росії). Я чекаю на її приїзд до Києва, який буде найближчими днями – терміну поки не знаю,

– заявив Зеленський.

За його словами, спільна міжнародна комісія буде займатися всіма видами злочинів, вчинених проти українського населення.

Також він зазначив, що є внутрішня комісія. Вона шукатиме всіх тих злочинців, які катували наших людей.

Зверніть увагу! Урсула фон дер Ляєн відреагувала на Бучанську різанину під Києвом. Вона заявила про потребу в терміновому незалежному розслідуванні. Очільниця Єврокомісії запевнила, що винних у військових злочинах буде притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні Президент України відвідав звільнену Бучу. Після розмов із місцевими героями, Зеленський заявив, що російській стороні доведеться відповісти за всі страждання, які вона принесла в Україну.

До теми – звернення Зеленського до росіян щодо звірств у Бучі: дивіться відео