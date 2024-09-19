Новая ЕК будет благоприятной для Украины

Напомню, что в предыдущие разы Европарламент блокировал 2 – 3 внесенные кандидатуры, которым руководители Комиссии и правительства государств-членов должны были искать замены. Поэтому получат ли все фигуранты этого списка кандидатов "зеленый свет" евродепутатов покажут результаты слушаний.

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Для нас очевидно то, что Урсула фон дер Ляйен делает ставку на эффективное технократическое европейское правительство. В списке очень мало громких политических имен, которые могли бы работать больше на собственный политический имидж, чем на результат. Поэтому очевидно есть ставка на командную работу и достижение поставленных целей.

Важно, чтобы уже с первых дней сработал дуэт Урсулы фон дер Ляйен и ее "правой руки", бывшего премьер-министра Эстонии, а теперь вице-президента – высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Политический вес фон дер Ляйен и мощная энергия Каллас должны работать в унисон и в синергии друг к другу, избегая возможной политической конкуренции.

Есть все основания утверждать, что позиция нового состава Европейской комиссии по Украине будет оставаться благоприятной и конструктивной.

Во-первых, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассматривает поддержку Украины и успех нашего государства на треке отпора российской агрессии и вступления в ЕС как глубоко личную политическую задачу и ключевой элемент собственного политического и исторического наследия. Поэтому и работу Еврокомиссии президент будет направлять на продвижение "украинского досье".

Во-вторых, ожидаем, что все кандидаты пройдут тщательную проверку на проукраинскую позицию во время слушаний в стенах Европарламента.

Заметьте Одно слово может продемонстрировать реальность, в которой живут украинцы

В-третьих, кандидаты на важные для Украины должности с точки зрения политико-безопасностной поддержки выбраны из традиционно союзнических для нашего государства стран с учетом их потенциальной добавленной стоимости. Среди них – Андриус Кубилиус от Литвы, который является автором и промоутером стратегии ЕС относительно победы Украины и выделения гарантированных 0,25% ВВП на военную помощь нашему государству. Также есть Валдис Домбровскис от Латвии, который уже много лет является своеобразным ангелом-хранителем украинской макрофинансовой помощи со стороны ЕС. И, собственно, Кая Каллас из Эстонии – искренний друг Украины и враг путинского режима.

Что будет со вступлением Украины в ЕС

С точки зрения политики расширения и переговоров о вступлении заслуживают внимания два момента.

Первый. Символичным является вывод "средиземноморского досье" из портфеля комиссара по вопросам расширения. Можно ли считать это решение завершением эпохи так называемой "европейской политики соседства", а с ней и Восточного партнерства и Союза для Средиземноморья, станет понятным уже скоро. Но это точно высвободит время для профильного комиссара для сосредоточения на ускорении процесса вступительных переговоров и для Украины, и для Молдовы, и для стран Западных Балкан, представительница которых и может занять эту должность – Марта Кос из Словении.

Символичным является вывод "средиземноморского досье" из портфеля комиссара по вопросам расширения. Можно ли считать это решение завершением эпохи так называемой "европейской политики соседства", а с ней и Восточного партнерства и Союза для Средиземноморья, станет понятным уже скоро. Но это точно высвободит время для профильного комиссара для сосредоточения на ускорении процесса вступительных переговоров и для Украины, и для Молдовы, и для стран Западных Балкан, представительница которых и может занять эту должность – Марта Кос из Словении. Второй. Переговоры о вступлении и их динамика будут зависеть не только от комиссара по вопросам расширения. Вступительные переговоры – это приближение ко всему комплексу политик ЕС, а затем позиция каждого члена Еврокомиссии имеет значение. Поэтому в приоритете должна сохраняться активная работа и диалог со всем составом Еврокомиссии.

Украинской власти следует поучиться у ЕС в вопросе о принципах формирования властной команды. В ЕС видим открытость, системность, детальные обсуждения и аргументы в пользу подходов и стратегии. Украинским чиновникам следовало бы выстраивать контакты с профильными комиссарами. Это касается и министра иностранных дел Украины, который свой первый зарубежный визит должен был бы осуществить в Брюссель.