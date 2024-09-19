Важное условие движения Армении в ЕС

Стоит заметить, что кроме важного социального значения, достижения успеха на указанном направлении, будет иметь в себе фундаментальные политические последствия. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Если армянская сторона не будет сворачивать с выбранного пути и программы сотрудничества с Европейским Союзом будет приобретать дальнейшее развитие, есть возможность приблизить официальный Ереван к полноценной европейской интеграции.

Реализация подобного шага станет фундаментальным изменением геополитической ситуации на Кавказе, что приблизит окончательную потерю российских позиций в регионе.

Однако важным условием движения Армении в ЕС должна выступить полная и всеобъемлющая поддержка Украины в борьбе с российской агрессией, окончательное прекращение участия в пророссийских международных образованиях и вывод российских военных с армянской территории с места их постоянной дислокации в городе Гюмри.

Героическое сопротивление украинского народа российским войскам и кропотливая работа в сфере экономического реформирования дали новый импульс для развития программы Восточного партнерства. Украина не только завоевала для себя право на начало переговоров о вступлении в ЕС, но и позволила другим странам так называемого "постсоветского пространства" выбрать другой геополитический путь.

Исторический шанс для Еревана

Яркий пример – Молдова, что также может быть показательным для Армении. Молдавское руководство четко продемонстрировало свою проукраинскую позицию. Оно начало работу по избавлению от российской энергетической и пропагандистской зависимости и будет проводить в октябре национальный референдум. Его цель – четко зафиксировать необратимость проевропейского курса внешней политики страны.

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Важно, что подобные действия осуществляются на фоне функционирования российских агентов влияния в виде нескольких политических партий, российского военного присутствия в так называемом "Приднестровье" и комплексных попыток России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране.

В Армении есть исторический шанс выбрать правильный вектор. При этом, Украина станет лидером, центром и проводником европейских ценностей и принципов не только в условных пределах Восточной Европы, но и на Кавказе. Это будет подрывать российское влияние и создавать новые возможности для ЕС.