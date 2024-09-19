Важлива умова руху Вірменії у ЄС

Варто зауважити, що окрім важливого соціального значення, досягнення успіху на вказаному напрямку, матиме в собі фундаментальні політичні наслідки. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Якщо вірменська сторона не звертатиме з обраного шляху і програми співробітництва з Європейським Союзом набуватиме подальшого розвитку, є можливість наблизити офіційний Єреван до повноцінної європейської інтеграції.

Реалізація подібного кроку стане фундаментальної зміною геополітичної ситуації на Кавказі, що наближуватиме остаточну втрату російських позицій в регіоні.

Проте важливою умовою руху Вірменії до ЄС має виступити повна і всеосяжна підтримка України у боротьбі з російською агресією, остаточне припинення участі у проросійських міжнародних утвореннях та виведення російських військових з вірменської території з місця їх постійної дислокації у місті Гюмрі.

Героїчний супротив українського народу російським військам та кропітка робота у сфері економічного реформування дали новий імпульс для розвитку програми Східного партнерства. Україна не тільки виборола для себе право на початок перемовин про вступ до ЄС, але й дозволила інших країнам так званого "пострадянського простору" обрати інший геополітичний шлях.

Історичний шанс для Єревану

Яскравий приклад – Молдова, що також може бути показовим для Вірменії. Молдовське керівництво чітко продемонструвало власну проукраїнську позицію. Воно розпочало роботу з позбавлення від російської енергетичної й пропагандистської залежності та проводитиме в жовтні національний референдум. Його мета – чітко зафіксувати безповоротність проєвропейського курсу зовнішньої політики країни.

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Важливо, що подібні дії здійснюються на тлі функціонування російських агентів впливу у вигляді декількох політичних партій, російської військової присутності у так званому "Придністров'ї" та комплексних спроб Росії дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні.

У Вірменії є історичний шанс обрати правильний вектор. При цьому, Україна стане лідером, центром і провідником європейських цінностей та принципів не тільки в умовних межах Східної Європи, але й на Кавказі. Це підриватиме російський вплив та створюватиме нові можливості для ЄС.