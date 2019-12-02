Урсула фон дер Ляйен – первая женщина, ставшая президентом Еврокомиссии

1 ноября 2019 Урсула фон дер Ляен приступила к исполнению обязанностей президенткой Европейской комиссии, а с 1 декабря официально заменила на этом посту Жана-Клода Юнкера. На голосовании она получила поддержку 383 евродепутатов с 747. 24 канал предлагает ознакомиться с биографией политика.

Биография

Урсула фон дер Ляйен (до брака – Альбрехт) родилась 8 октября 1958 года в Бельгии, город Брюссель, когда ей исполнилось 13 лет – семья переехала в Германию. Отец, Эрнст Альбрехт – бывший премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония.

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В 1977 году, после окончания гимназии, Урсула Альбрехт начала изучения макроэкономики в Геттингенском университете и Вестфальском университете имени Вильгельма.

В 1978 году училась в Лондонской школе экономики.

В 1980 году Урсула Альбрехт меняет направление, и начинает обучение в Ганноверской медицинской высшей школе, где в 1987 году сдала государственный экзамен и получила разрешение на ведение врачебной практики. Фон дер Ляен заняла должность ассистента врача-гинеколога в отделении гинекологии в клинике своего учебного заведения.

В 1986 году Урсула Альбрехт вышла замуж, ее муж – профессор медицины Гайка фон дер Ляйен.

В 1991 году получила докторскую степень по медицине.

В 1992 году семья фон дер Ляен переезжает в Калифорнию, где проживает в течении четырех лет.

С 1998 по 2002 год Урсула фон дер Ляен работала научной сотрудницей Фридриха Вильгема Шварца в отделе эпидемиологии, социальной медицины и исследований по охране здоровья в Ганноверской высшей медицинской школе, где в 2001 году она получила степень магистра медицины.

Политическая деятельность

Урсула фон дер Ляйен является членом партии ХДС (Христианско-демократического союза) с 1990 года. С 1996 и в течение года принимала участие в технической группе ХДС земли Нижняя Саксония; после – в рабочей группе врачей ХДС земли Нижняя Саксония.

4 марта 2003 она заняла должность министра социальных дел, женщин, семьи и здоровья в правительстве земли Нижняя Саксония под руководством премьер-министра Кристиана Вульффа. В 2004 году фон дер Ляйен была выбрана в презицию ХДС, после поражения Геманна-Йосефа Аренца. С ноября 2010 года Урсула фон дер Ляен – заместитель федерального председателя ХДС. На голосовании 2018 года политик получила самое низкое количество голосов на эту должность – 57,47% по сравнению с 2016 годом – 72,4%.

На выборах 2009, 2013, 2017 годов Урсула фон дер Ляен становилась депутатом Бундестага по спискам земли Нижняя Саксония. На этих выборах она побеждала своих конкурентов с СвПД.



Урсула фон дер Ляйен / Фото: gettyimages.com

Урсула фон дер Ляен в должности министра

С 17 августа 2005 года Урсула фон дер Ляйен была в команде Ангелы Меркель по делам семьи и здравоохранения на федеральных выборах. После победы ее партии 22 ноября 2005 года фон дер Ляен присягнула, став министром по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Германии в первом правительстве Ангелы Меркель.

В 2009 году, после выборов в Бундестаг, фон дер Ляен получила должность министра труда и социальных вопросов во втором правительстве Ангелы Меркель.



Ангела Меркель и Урсула фон дер Ляйен / Фото: DPA

17 декабря 2013 года Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту министра обороны от коалиции ХДС / ХСС и СвДП в третьем правительстве Ангелы Меркель. Также, в 2018 году она снова стала министром обороны в четвертом правительстве Ангелы Меркель.

В 2019 году министерство обороны во главе с Урсулой фон дер Ляен обвинили в нарушении правил государственных закупок. Позже политик признала, что при заключении контрактов был осуществлен ряд ошибок и приняты новые меры для того, чтобы избежать подобного в будущем.

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Украина в планах нового президента Еврокомиссии

Из письма с заданием для будущего еврокомиссара по соседству и расширению стало известно, что фон дер Ляен ожидает усиления отношений со странами "Восточного партнерства", в которые входит Украина.

Вы должны в полной мере использовать Группу поддержки Украины для поддержки реформ и продвижения непоколебимой преданности Евросоюза территориальной целостности страны,

– отметила президент Европейской комиссии.

Еврокомиссар должен ускорить имплементацию соглашений об ассоциации ЕС с Украиной, Грузией и Молдовой.