Урсула фон дер Ляєн – перша жінка, яка стала президентом Єврокомісії

1 листопада 2019 Урсула фон дер Ляєн приступила до виконання обов'язків президенткою Європейської комісії, а з 1 грудня офіційно замінила на цій посаді Жана-Клода Юнкера. На голосуванні вона отримала підтримку 383 євродепутатів з 747. 24 канал пропонує ознайомитись із біографією політикині.

Біографія

Урсула фон дер Ляєн (до шлюбу – Альбрехт) народилася 8 жовтня 1958 року в Бельгії, місто Брюссель, коли їй виповнилось 13 років – родина переїхала до Німеччини. Батько, Ернст Альбрехт – колишній прем'єр-міністр федеральної землі Нижня Саксонія.

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У 1977 році, після закінчення гімназії, Урсула Альбрехт розпочала вивчення макроекономіки в Геттінгенському університеті та Вестфальському університеті імені Вільгельма.

У 1978 році навчалась у Лондонській школі економіки.

У 1980 році Урсула Альбрехт змінює напрямок, і розпочинає навчання у Ганноверській медичній вищій школі, де в 1987 році склала державний іспит та отримала дозвіл на ведення лікарської практики. Фон дер Ляєн обійняла посаду асистента лікаря-гінеколога у відділенні гінекології у клініці свого навчального закладу.

У 1986 році Урсула Альбрехт вийшла заміж, її чоловік – професор медицини Гайка фон дер Ляєн.

У 1991 році отримала докторський ступінь із медицини.

У 1992 році родина фон дер Ляєн переїжджає до Каліфорнії, де проживає протягом чотирьох років.

З 1998 по 2002 рік Урсула фон дер Ляєн працювала науковою співробітницею Фрідріха Вільгема Шварца у відділі епідемології, соціальної медицини та дослідження із охорони здоров'я у Ганноверській вищій медичній школі, де у 2001 році вона отримала ступінь магістра медицини.

Політична діяльність

Урсула фон дер Ляєн є членкинею партії ХДС (Християнсько-демократичного союзу) з 1990 року. Із 1996 і протягом року брала участь у технічній групі ХДС землі Нижня Саксонія; опісля – у робочій групі лікарів ХДС землі Нижня Саксонія.

4 березня 2003 року вона зайняла посаду міністерки соціальних справ, жінок, сім'ї та здоров'я в уряді землі Нижня Саксонія під керівництвом прем'єр-міністра Крістіана Вульффа. У 2004 році фон дер Ляєн була обрана у презицію ХДС, після поразки Геманна-Йосефа Аренца. З листопада 2010 року Урсула фон дер Ляєн – заступниця федеральної голови ХДС. На голосуванні 2018 року політкиня отримала найнижчу кількість голосів на цю посаду – 57,47% у порівнянні з 2016 роком – 72,4%.

На виборах 2009, 2013, 2017 років Урсула фон дер Ляєн ставала депутаткою Бундестагу за списками землі Нижня Саксонія. На цих виборах вона перемагала своїх конкурентів із СПД.



Урсула фон дер Ляєн / Фото: gettyimages.com

Урсула фон дер Ляєн на посаді міністра

З 17 серпня 2005 року Урсула фон дер Ляєн була у команді Ангели Меркель у справах сім'ї та охорони здоров'я на федеральних виборах. Після перемоги її партії 22 листопада 2005 року фон дер Ляєн склала присягу, ставши міністром у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Німеччини у першому уряді Ангели Меркель.

У 2009 році, після виборів до Бундестагу, фон дер Ляєн здобула посаду міністра праці та соціальних питань у другому уряді Ангели Меркель.



Ангела Меркель та Урсула фон дер Ляєн / Фото: DPA

17 грудня 2013 році Урсула фон дер Ляєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони від коаліції ХДС/ХСС та СДП у третьому уряді Ангели Меркель. Також, у 2018 році вона знову стала міністеркою оборони у четвертому уряді Ангели Меркель.

У 2019 році міністерство оборони на чолі з Урсулою фон дер Ляєн звинуватили у порушенні правил державних закупівель. Пізніше політик визнала, що під час укладання контрактів було здійснено низку помилок і що вжито нових заходів для того, щоб уникнути подібного в майбутньому.

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Україна в планах нової президентки Єврокомісії

З листа із завданням для майбутнього єврокомісара з сусідства та розширення стало відомо, що фон дер Ляєн очікує посилення відносин із країнами "Східного партнерства", до яких входить Україна.

Ви повинні повною мірою використати Групу підтримки України для підтримки реформ та просування непохитної відданості Євросоюзу територіальній цілісності країни,

– зазначила президент Європейської комісії.

Єврокомісар повинен прискорити імплементацію угод про асоціацію ЄС з Україною, Грузією та Молдовою.