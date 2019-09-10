Виграє вся Європа, – президентка Єврокомісії про її новий склад та розширення ЄС

Нещодавно обрана нова президентка європейського уряду Урсула фон дер Ляєн 10 вересня представила свою команду – список членів оновленої Європейської комісії. А також пояснила, як оцінює процес розширення Європейського Союзу.

Новий склад Європейської комісії

Почати роботу нова Єврокомісія має з 1 листопада 2019 року. Попередньо її нових членів затверджує Європейська Рада, але ця процедура цілком формальна. Про це розповіли в Укрінформі.

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До складу нової Єврокомісії увійдуть:

Йоганнес Ган – Австрія, єврокомісар з питань бюджету та адміністрації;

Дідьє Рейндерс – Бельгія, єврокомісар з питань правосуддя;

Марія Габріель – Болгарія, єврокомісар з питань інновацій та молоді;

Дубравка Шуіца – Хорватія, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з демократії і демографії;

Стелла Кіріакідес – Кіпр, єврокомісар з охорони здоров’я;

Вера Юрова – Чеська Республіка, віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з питань цінностей та прозорості;

Маргрет Вестагер – Данія, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії – технології та інновації, єврокомісар з питань конкуренції;

Кадрі Сімсон – Естонія, єврокомісар з питань енергетики;

Ютта Урпілайнен – Фінляндія, єврокомісар з питань міжнародного партнерства й сусідства;

Сільві Гулар – Франція, єврокомісар з питань промислової політики і цифрового ринку (також оборонна індустрія і космос);

Маргаритіс Шинас – Греція, віцепрезидент Єврокомісії із захисту європейського стилю життя;

Ласло Трочані – Угорщина, єврокомісар з питань політики сусідства та розширення ЄС;

Філ Хоган – Ірландія, єврокомісар з питань торгівлі;

Паоло Джентілоні – Італія, єврокомісар з питань економіки;

Валдіс Домбровскіс – Латвія, виконавчий віцепрезидент з питань економіки, єврокомісар з фінансових справ;

Віргініюс Сінкявічюс – Литва, єврокомісар з охорони довкілля;

Ніколас Шміт – Люксембург, єврокомісар з питань праці;

Гелена Даллі – Мальта, єврокомісар з питань рівності;

Франс Тіммерманс – Нідерланди, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії;

Януш Войцеховскі – Польща, єврокомісар з питань сільського господарства;

Еліза Ферейра – Португалія, єврокомісар з питань рівного розвитку та реформ;

Рована Плумб – Румунія, єврокомісар з питань транспорту;

Марош Шефчович – Словаччина, віцепрезидент Єврокомісії з питань міжнародних відносин;

Янес Ленарчич – Словенія, єврокомісар з питань кризового менеджменту;

Ільва Йогансон – Швеція, єврокомісар з питань внутрішніх справ.

Нагадаємо: У липні 2019 президентом Єврокомісії вперше стала жінка – німкеня Урсула фон дер Ляєн

Розширення Європейського Союзу

Щодо питання розширення ЄС Урсула фон дер Ляєн вважає, що найбільш важливим нюансом у ньому є "розуміння, що ЄС не змінюється, і ті країни, які хотіли б приєднатися, мають продемонструвати, що вони поважають принципи та фундаментальні цінності, відповідають також фінансовим і економічним умовам".

Президентка Єврокомісія зауважила: "Найкраща риса Європейського Союзу – що так багато країн за останні роки зробили все можливе, щоб бути здатними приєднатися до ЄС. Багато єврокомісарів та віцепрезидентів (Єврокомісії – 24 канал) походять з країн, які продемонстрували, як багато для них означає таке членство".

Це свідчить, що ми виграємо разом – як ті країни, що входять до ЄС, так і "старі" члени. Від цього, від розширення ЄС, виграє вся Європа,

– підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

Єврокомісія – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу, який приблизно відповідає ролі і функціям уряду в національних державах.

Що знаємо про Урсулу фон дер Ляєн? Це німецька політикиня та членкиня Християнсько-демократичного союзу. У грудні 2013 обійняла посаду міністра оборони Німеччини і була першою жінкою на чолі цього відомства. При цьому її часто критикували за незадовільний стан Збройних сил.



Як європейський політик німкеня виступає за створення єдиних збройних сил об'єднаної Європи, аби роль європейських країн в НАТО була сильнішою.



Щодо України: виступає проти поставок зброї для наших ЗСУ, бо це начебто може стати приводом для Росії почати відкриту війну.