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      Віцепрезидент Єврокомісії Шевчович похвалив нового українського міністра Оржеля

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      Марош Шефчович заявив про продуктивні переговори з українським міністром енергетики Оржелем
      Марош Шефчович заявив про продуктивні переговори з українським міністром енергетики Оржелем / zik.ua

      Новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії Марошом Шефчовичем. Європейський чиновник назвав проведену бесіду "продуктивною".

      Крім того, віцепрезидент Єврокомісії похвалив Олексія Оржеля за багатий досвід у сфері енергетики.

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      Приємно мати партнера з таким відмінним послужним списком у галузі енергетики і енергетичних перетворень. Особливо враховуючи майбутні завдання, зокрема, анбандлінг і тристоронні газові переговори,
      – заявив Марош Шефчович.

      Що таке анбандлінг?Європейські комісія та парламент активно відстоюють анбандлінг власності на ринку газу. Мовиться про відокремлення виготовлення електроенергії від її передачі до розподільника або кінцевого споживача.

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      Теги: Новини України Єврокомісія Олексій Оржель Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та захисту довкілля Новини політики
      Джерело: 24 канал
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