Віцепрезидент Єврокомісії Шевчович похвалив нового українського міністра Оржеля

Новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії Марошом Шефчовичем. Європейський чиновник назвав проведену бесіду "продуктивною".

Крім того, віцепрезидент Єврокомісії похвалив Олексія Оржеля за багатий досвід у сфері енергетики.

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Приємно мати партнера з таким відмінним послужним списком у галузі енергетики і енергетичних перетворень. Особливо враховуючи майбутні завдання, зокрема, анбандлінг і тристоронні газові переговори,

– заявив Марош Шефчович.

Had a productive discussion with new #Ukraine's energy Minister Oleksiy Orzhel It's good to have a partner with such an excellent track record in the field of energy and the #energytransition, given the tasks ahead, incl. unbundling and #TrilateralGasTalks. #EnergyUnion pic.twitter.com/WccossyIhC — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) September 3, 2019

Що таке анбандлінг?Європейські комісія та парламент активно відстоюють анбандлінг власності на ринку газу. Мовиться про відокремлення виготовлення електроенергії від її передачі до розподільника або кінцевого споживача.