Віцепрезидент Єврокомісії Шевчович похвалив нового українського міністра Оржеля
Новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель провів телефонну розмову з віце-президентом Європейської комісії Марошом Шефчовичем. Європейський чиновник назвав проведену бесіду "продуктивною".
Крім того, віцепрезидент Єврокомісії похвалив Олексія Оржеля за багатий досвід у сфері енергетики.
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Приємно мати партнера з таким відмінним послужним списком у галузі енергетики і енергетичних перетворень. Особливо враховуючи майбутні завдання, зокрема, анбандлінг і тристоронні газові переговори,
– заявив Марош Шефчович.
Що таке анбандлінг?Європейські комісія та парламент активно відстоюють анбандлінг власності на ринку газу. Мовиться про відокремлення виготовлення електроенергії від її передачі до розподільника або кінцевого споживача.