Вице-президент Еврокомиссии Шефчович похвалил нового украинского министра Оржеля
Новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Марошом Шефчовичем. Европейский чиновник назвал проведенную беседу "продуктивной".
Кроме того, вице-президент Еврокомиссии похвалил Алексея Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.
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Приятно иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергетических преобразований. Особенно учитывая будущие задачи, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры,
– заявил Марош Шефчович.
Что такое анбандлинг?Европейские комиссия и парламент активно отстаивают анбандлинг собственности на рынке газа. Говорится об отделении изготовления электроэнергии от ее передачи к распределителю или конечному потребителю.
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