Вице-президент Еврокомиссии Шефчович похвалил нового украинского министра Оржеля

Новоназначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель провел телефонный разговор с вице-президентом Европейской комиссии Марошом Шефчовичем. Европейский чиновник назвал проведенную беседу "продуктивной".

Кроме того, вице-президент Еврокомиссии похвалил Алексея Оржеля за богатый опыт в сфере энергетики.

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Приятно иметь партнера с таким отличным послужным списком в области энергетики и энергетических преобразований. Особенно учитывая будущие задачи, в частности, анбандлинг и трехсторонние газовые переговоры,

– заявил Марош Шефчович.

Had a productive discussion with new #Ukraine's energy Minister Oleksiy Orzhel It's good to have a partner with such an excellent track record in the field of energy and the #energytransition, given the tasks ahead, incl. unbundling and #TrilateralGasTalks. #EnergyUnion pic.twitter.com/WccossyIhC — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) September 3, 2019

Что такое анбандлинг?Европейские комиссия и парламент активно отстаивают анбандлинг собственности на рынке газа. Говорится об отделении изготовления электроэнергии от ее передачи к распределителю или конечному потребителю.