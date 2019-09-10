Выигрывает вся Европа, – президент Еврокомиссии о ее новом составе и расширении ЕС

Недавно избранный новый президент европейского правительства Урсула фон дер Ляен 10 сентября представила свою команду – список членов обновленной Европейской комиссии. А также объяснила, как оценивает процесс расширения Европейского Союза.

Новый состав Европейской комиссии

Начать работу новая Еврокомиссия должна с 1 ноября 2019 года. Предварительно ее новых членов утверждает Европейский совет, но эта процедура вполне формальная. Об этом рассказали в Укринформе.

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В состав новой Еврокомиссии войдут:

Йоханнес Хан – Австрия, еврокомиссар по вопросам бюджета и администрации;

Дидье Рейндерс – Бельгия, еврокомиссар по вопросам правосудия;

Мария Габриэль – Болгария, еврокомиссар по вопросам инноваций и молодежи;

Дубравка Шуица – Хорватия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по демократии и демографии;

Стелла Кириакидес – Кипр, еврокомиссар по здравоохранению;

Вера Юрова – Чехия, вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам ценностей и прозрачности;

Маргрет Вестагер – Дания, исполнительный вице-президент Еврокомиссии – технологии и инновации, еврокомиссар по вопросам конкуренции;

Кадри Симсон – Эстония, еврокомиссар по вопросам энергетики;

Ютта Урпилайнен – ​​Финляндия, еврокомиссар по вопросам международного партнерства и соседства;

Сильви Гулар – Франция, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка (также оборонная индустрия и космос)

Маргаритис Шинаси – Греция, вице-президент Еврокомиссии по защите европейского образа жизни;

Ласло Трочани – Венгрия, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения ЕС;

Фил Хоган – Ирландия, еврокомиссар по вопросам торговли;

Паоло Джентилони – Италия, еврокомиссар по вопросам экономики;

Валдис Домбровскис – Латвия, исполнительный вице-президент по вопросам экономики, еврокомиссар по финансовым делам;

Виргиниюс Синкявичюс – Литва, еврокомиссар по охране окружающей среды;

Николас Шмит – Люксембург, еврокомиссар по вопросам труда;

Хелена Далли – Мальта, еврокомиссар по вопросам равенства;

Франс Тиммерманс – Нидерланды, исполнительный вице-президент Еврокомиссии;

Януш Войцеховски – Польша, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства;

Элиза Феррейра – Португалия, еврокомиссар по вопросам равного развития и реформ;

Рована Плумб – Румыния, еврокомиссар по вопросам транспорта;

Марош Шефчович – Словакия, вице-президент Еврокомиссии по вопросам международных отношений;

Янес Ленарчич – Словения, еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента;

Ильва Иогансон – Швеция, еврокомиссар по внутренним делам.

Напомним: В июле 2019 президентом Еврокомиссии впервые стала женщина – немка Урсула фон дер Ляен

Расширение Европейского Союза

Что касается вопроса расширения ЕС Урсула фон дер Ляен считает, что наиболее важным аспектом в нем является "понимание, что ЕС не меняется, и те страны, которые хотели бы присоединиться, должны продемонстрировать, что они уважают принципы и фундаментальные ценности, соответствуют также финансовым и экономическим условиям".

Президент Еврокомиссии отметила: "Лучшая черта Европейского Союза – так много стран за последние годы сделали все возможное, суметь присоединиться к ЕС. Многие из еврокомиссаров и вице-президентов (Еврокомиссии – 24 канал) назначены из стран, продемонстрировавших, как много для них значит такое членство".

Это свидетельствует, что мы выиграем вместе – как и те страны, вступающие в ЕС, так и "старые" члены. От этого, от расширения ЕС, выигрывает вся Европа,

– подытожила Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза, который примерно соответствует роли и функциям правительства в национальных государствах.

Что известно про Урсулу фон дер Ляен?

Это немецкий политик на и член Христианско-демократического союза. В декабре 2013 года заняла пост министра обороны Германии и была первой женщиной во главе этого ведомства. При этом ее часто критиковали за неудовлетворительное состояние Вооруженных сил.



Как европейский политик немка выступает за создание единых вооруженных сил объединенной Европы, чтобы роль европейских стран в НАТО была сильнее.



Касательно Украины: выступает против поставок оружия для наших ВСУ, потому что это якобы может стать поводом для России начать открытую войну.