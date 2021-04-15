Руководительница Еврокомиссии отказалась принять приглашение президента Зеленского. Он пригласил Урсулу фон дер Ляйен приехать на празднование 30 годовщины независимости Украины и на первый в истории саммит Крымской платформы.

Ответ на приглашение Киева вероятно прислали от имени руководителя кабинета председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта, а не от Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает американское издание Politico.

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Что известно об отказе руководительницы Еврокомиссии посетить Украину

Киев пригласил руководительницу Еврокомиссии посетить Украину 23 – 24 августа 2021 года. Еврокомиссия вероятно ответила на приглашение. С соответствующим письмом-ответом ознакомились журналисты издания.

К сожалению, президент не может дать положительный ответ на приглашение из-за особенно насыщенной повестки дня в указанные дни. Заранее благодарю за понимание,

– написал Бьорн Зайберт в письме от 7 апреля.

Почему в Еврокомиссии нарушили протокол

Издание сообщает, что согласно протоколу принято, чтобы отвечала Урсула фон дер Ляйен. Но ответ Киеву подписал Бьорн Зайберт.

К тому же издание пишет, что причина отклонения приглашения вызвала сомнения у дипломатов и официальных лиц ЕС.

Дело в том, что 23 и 24 августа – это период, когда Брюссель и институты ЕС находятся на летних каникулах.

Отклонение официального приглашения также вызывает вопрос о решимости Урсулы фон дер Ляен продемонстрировать поддержку Украине на фоне наращивания Россией военного потенциала возле восточной границы Украины и во временно оккупированном Крыму, пишет издание.

Официальный представитель комиссии Эрик Маммер отказался комментировать письмо. Он отметил, что они не комментируют переписки между Еврокомиссией и властями третьих стран.

Обратите внимание! В начале апреля президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на встрече в Турции не нашлось стула. Она сидела на диване напротив министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Что говорят в Еврокомиссии

На брифинге в Брюсселе представитель комиссии Эрик Маммер подтвердил, что письмо, о котором написали СМИ, действительно существует. Об этом пишет "Европейская правда".

Однако спикер заверил, что его пока не прислали украинской власти. По его словам, 7 апреля (именно этой датой подписано письмо) фон дер Ляйен была с визитом в Турции и Иордании, поэтому не смогла подписать письмо самостоятельно.

Он не был подписан (ею – 24 канал), так как она отсутствовала. Но конечно, сейчас президент даст ответ,

– заметил Маммер.

Журналисты заметили, в письме Зайберт пишет, что президент попросила написать письмо от ее имени, а не просто подписать его, на что представитель ответил, что теперь фон дер Ляйен напишет письмо сама.

Спикер также заверил, что решение президента Еврокомиссии не посещать Украину не станет сигналом для России.

Касательно поддержки Украины – тут все понятно и публично было не раз повторено Комиссией и Евросоюзом. Они бок о бок с Украиной. Президент надеется получить возможность подтвердить ее поддержку Украины во время предстоящей встречи с президентом Зеленским, как только она может быть организована. Возможно, еще перед датой, указанной в приглашении,

– сказал спикер.

Спикер также добавил, что:

с момента в должности она трижды разговаривала с президентом Украины;

президент гарантирует, что комиссия будет представлена ​​(на событиях в Украине – 24 канал) на должном уровне;

он не может объяснить фразу в письме о "насыщенной повестке дня" и предоставить детали о графике президента в ​​конце августа.

Коротко о праздновании 30 годовщины независимости Украины

23 – 24 августа 2021 года запланировано празднование 30 годовщины независимости Украины и проведение саммита Крымской платформы.

В начале марта 2021 года президент Владимир Зеленский предложил главе США Джо Байдену посетить Украину на празднование 30 годовщины Независимости.