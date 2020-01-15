Правительство отказалось от приватизации Укргидроэнерго, Энергоатома и Укрэнерго
Кабмин рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации. Среди таких – Укрэнерго, Энергоатом и Укргидроэнерго.
Это подтверждает пояснительная записка к законопроекту, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".
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В правительстве в целом решили закрепить за государством 100% акций в 135 государственных компаниях, а еще в 22 допускают продажу до 50% акций.
Это сохранение за государством минимум 50%+1 акции Укртрансгаза, Укргаздобычи и Укртранснефти и 100% Укргидроэнерго, Укрэнерго и Энергоатома. Кабинет министров также допускает частичную приватизацию Укртрансгаза, Укргаздобычи и Укртранснафты.
2 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отмене перечня запрещенных для приватизации предприятий. Тогда же правительство объявило о планах разработать новый перечень запрещенных для приватизации компаний до конца января 2020 года.
- Укртрансгаз – ранее отвечал за газотранспортную систему Украины;
- "Укргаздобыча" – крупнейшая добывающая компания Украины, которая принадлежит "Нафтогазу";
- Укртранснафта – отвечает за прокачку российской нефти украинской территорией по трубопроводу "Дружба".
Приватизация в Украине: что происходит
- В целом в государственной собственности в Украине находится более 3 500 предприятий. Примерно 1 300 из них – убыточные. Минэкономразвития уже проанализировало более 1 400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.
- Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. После решения Рады об отмене перечня запрещенных для приватизации объектов Владимир Зеленский поручил Министерству экономики начать подготовку к масштабной приватизации.
- Список государственного имущества, подлежащего приватизации, включает крупные и малые объекты. Среди уже переданных такие предприятия, как "Институт титана" и "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск" и др.