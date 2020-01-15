Правительство отказалось от приватизации Укргидроэнерго, Энергоатома и Укрэнерго

Кабмин рассмотрит доработанный законопроект о перечне объектов права госсобственности, не подлежащих приватизации. Среди таких – Укрэнерго, Энергоатом и Укргидроэнерго.

Это подтверждает пояснительная записка к законопроекту, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

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В правительстве в целом решили закрепить за государством 100% акций в 135 государственных компаниях, а еще в 22 допускают продажу до 50% акций.

Это сохранение за государством минимум 50%+1 акции Укртрансгаза, Укргаздобычи и Укртранснефти и 100% Укргидроэнерго, Укрэнерго и Энергоатома. Кабинет министров также допускает частичную приватизацию Укртрансгаза, Укргаздобычи и Укртранснафты.

2 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон об отмене перечня запрещенных для приватизации предприятий. Тогда же правительство объявило о планах разработать новый перечень запрещенных для приватизации компаний до конца января 2020 года.

Укртрансгаз – ранее отвечал за газотранспортную систему Украины;

"Укргаздобыча" – крупнейшая добывающая компания Украины, которая принадлежит "Нафтогазу";

Укртранснафта – отвечает за прокачку российской нефти украинской территорией по трубопроводу "Дружба".

Приватизация в Украине: что происходит