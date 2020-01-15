Уряд відмовився від приватизації Укргідроенерго, Енергоатому та Укренерго

Кабмін розгляне доопрацьований законопроєкт про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації. Серед таких – Укренерго, Енергоатом та Укргідроенерго.

Це підтверджує пояснювальна записка до законопроєкту, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

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В уряді загалом вирішили закріпити за державою 100% акцій у 135 державних компаніях, а ще у 22 допускають продаж до 50% акцій.

Це збереження за державою мінімум 50%+1 акції Укртрансгазу, Укргазвидобування і Укртранснафти і 100% Укргідроенерго, Укренерго і Енергоатому. Кабінет міністрів також допускає часткову приватизацію Укртрансгазу, Укргазвидобування та Укртранснафти.

2 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств. Тоді ж уряд оголосив про плани розробити новий перелік заборонених для приватизації компаній до кінця січня 2020 року.

Укртрансгаз – раніше відповідав за газотранспортну систему України;

Укргазвидобування – найбільша видобувна компанія України, яка належить "Нафтогазу";

Укртранснафта – відповідає за прокачування російської нафти українською територією по трубопроводу "Дружба".

Приватизація в Україні: що відбувається