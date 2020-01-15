Уряд відмовився від приватизації Укргідроенерго, Енергоатому та Укренерго
Кабмін розгляне доопрацьований законопроєкт про перелік об'єктів права держвласності, що не підлягають приватизації. Серед таких – Укренерго, Енергоатом та Укргідроенерго.
Це підтверджує пояснювальна записка до законопроєкту, що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".
Знайте більше: Кабінет Міністрів передав на продаж 530 держкомпаній
В уряді загалом вирішили закріпити за державою 100% акцій у 135 державних компаніях, а ще у 22 допускають продаж до 50% акцій.
Це збереження за державою мінімум 50%+1 акції Укртрансгазу, Укргазвидобування і Укртранснафти і 100% Укргідроенерго, Укренерго і Енергоатому. Кабінет міністрів також допускає часткову приватизацію Укртрансгазу, Укргазвидобування та Укртранснафти.
2 жовтня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування переліку заборонених для приватизації підприємств. Тоді ж уряд оголосив про плани розробити новий перелік заборонених для приватизації компаній до кінця січня 2020 року.
- Укртрансгаз – раніше відповідав за газотранспортну систему України;
- Укргазвидобування – найбільша видобувна компанія України, яка належить "Нафтогазу";
- Укртранснафта – відповідає за прокачування російської нафти українською територією по трубопроводу "Дружба".
Приватизація в Україні: що відбувається
- Загалом у державній власності в Україні перебуває понад 3500 підприємств. Приблизно 1300 з них – збиткові. Мінекономрозвитку уже проаналізувало понад 1400 державних підприємств, які можна передати на приватизацію.
- Приватизація є одним з пріоритетних завдань уряду. Після рішення Ради про скасування переліку заборонених для приватизації об'єктів Володимир Зеленський доручив Міністерству економіки розпочати підготовку до масштабної приватизації.
- Список державного майна, яке підлягає приватизації, включає великі та малі об'єкти. Серед уже переданих такі підприємства, як "Інститут титану" та "Львівський державний ювелірний завод", "Скадовський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Усть-Дунайськ" тощо.