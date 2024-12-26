Які землі не можна приватизувати

Землю в Україні можна приватизувати з 1992 року, повідомляє 24 Канал, а більшість власників отримали свої ділянки з мінімальними витратами на оформлення документації, без оплати за саму землю. Однак для земель деяких категорій діє заборона на приватизацію.

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Заборонена безоплатна приватизація державних та комунальних земель, що вільні від забудови або не були передані у користування раніше. З жовтня 2022 року Законом № 2698-IX внесено зміни до підпункту 5 пункту 27 розділу X Земельного Кодексу України.

Важливо! Заборонена сама безоплатна приватизація, а також надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, що має на меті таку безоплатну приватизацію.

Законодавча новація має виключення, що дозволяє безоплатну приватизацію, надання дозволів та створення землевпорядної документації у таких випадках:

Відбувається передача земельних ділянок у приватну власність власникам, що мають на ділянці розташовані об'єкти нерухомого майна, будівлі, споруди.

Дозволено передавати у приватну власність ділянки, що були надані громадянам України у користування до набрання чинності цього Земельного кодексу, тобто до 1 січня 2002 року.

Якщо на земельній ділянці розташований житловий, садовий, дачний будинок або гараж, власник об'єкта нерухомості вже фактично користується ділянкою, має право на безоплатну приватизацію землі у 2024 році.

Зверніть увагу! Об'єкт нерухомості має бути побудований на законних підставах, самовільно побудовані споруди не є підставою для приватизації землі.

Об'єкти нерухомості повинні мати: