Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, заметив, что вряд ли тут будет кто-то неопытный в политике. Вероятно, демократы будут пытаться сделать такой "тандем", который был у президента Барака Обамы с Джо Байденом. Последний в свое время был вице-президентом США.

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Кто может быть вице-президентом при Харрис

Как отметил Ус, СМИ уже говорили о некоторых возможных кандидатах на должность вице-президента. Среди них был и министр транспорта США Пит Буттиджедж. Интересно, что в свое время его считали возможным кандидатом от демократов на выборы президента США 2020 года.

Кстати, хочу подчеркнуть, что среди всех возможных кандидатов на вице-президента при Харрис нет ни одного из тех, кто считается потенциальным кандидатом в президенты от демократов. Я так понимаю, что они могут рассчитывать, что 7 августа именно их выдвинут. Поэтому пока на вице-президента не соглашаются,

– сказал Ус.

Обратите внимание! Западные СМИ писали, что кандидата от демократов выберут до 7 августа. Однако Камала Харрис уже получила поддержку от большинства делегатов национального съезда Демократической партии.

Также звучала фамилия предпринимателя Джея Роберта Прицкера. Он является представителем состоятельной семьи Прицкеров, предки которых проживали в Украине. Еще одна представительница семьи Пенни Прицкер является спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины.

Это очень мощная в экономическом плане семья из США. Миллиардеры. Самое главное для Украины, что это человек, который имеет происхождение из Украины. И там есть эмоциональная связь с Украиной. Но пока еще рано об этом все говорить. Давайте дождемся, кого выберут демократы кандидатом в президенты,

– подчеркнул Ус.