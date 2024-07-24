Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що навряд чи тут буде хтось недосвідчений у політиці. Ймовірно, демократи намагатимуться зробити такий "тандем", який був в президента Барака Обами з Джо Байденом. Останній свого часу був віцепрезидентом США.

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Хто може бути віцепрезидентом при Гарріс

Як наголосив Ус, ЗМІ вже говорили про деяких можливих кандидатів на посаду віцепрезидента. Серед них був і міністр транспорту США Піт Буттіджедж. Цікаво, що свого часу його вважали можливим кандидатом від демократів на вибори президента США 2020 року.

До речі, хочу підкреслити, що серед всіх можливих кандидатів на віцепрезидента при Гарріс немає жодного з тих, хто вважається потенційним кандидатом в президенти від демократів. Я так розумію, що вони можуть розраховувати, що 7 серпня саме їх висунуть. Тому поки на віцепрезидента не погоджуються,

– сказав Ус.

Зверніть увагу! Західні ЗМІ писали, що кандидата від демократів оберуть до 7 серпня. Однак Камала Гарріс вже отримала підтримку від більшості делегатів національного з'їзду Демократичної партії.

Також лунало прізвище мільярдера Джея Роберта Пріцкера. Він є представником заможної родини Пріцкерів, предки яких проживали в Україні. Ще одна представниця родини Пенні Пріцкер є спецпредставницею США з питань економічного відновлення України.

Це дуже потужна в економічному плані родина зі США. Мільярдери. Найголовніше для України, що це людина, яка має походження з України. І там є емоційний зв'язок з Україною. Але поки ще зарано про це все говорити. Давайте дочекаємося, кого виберуть демократи кандидатом у президенти,

– наголосив Ус.